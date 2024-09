L’italia si svela come la patria dei masticatori di chewing gum: un’indagine sorprendente

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Nell’immaginario collettivo l’italiano è legato a cibi iconici come pizza e pasta, ma un recente studio rivela una nuova passione del popolo italiano: il chewing gum. Questa indagine, condotta da Perfetti Van Melle in collaborazione con AstraRicerche, evidenzia come ben l’89,4% degli italiani consuma regolarmente gomme da masticare. L’analisi dimostra che la masticazione di chewing gum non è solo un piacere personale, ma si sta affermando come un vero e proprio fenomeno culturale.

abitudini di consumo del chewing gum in italia

La prevalenza del consumo di chewing gum

Un dato significativo emerso dall’indagine è che oltre 9 milioni di famiglie italiane acquistano chewing gum con regolarità. Non si tratta di un’abitudine marginale, ma di un elemento che fa parte del quotidiano di molti italiani. La preferenza per il formato classico dei confetti è evidente, con il 54,8% degli intervistati che ammette di condividerli con amici e familiari, rendendo il chewing gum un simbolo di socialità e convivialità.

Le preferenze di gusto

Il gusto più celebrato da chi mastica gomme è senza dubbio la menta. Fresca e classica, questa scelta rispecchia anche un desiderio di freschezza e sfida alle temperature estive, che rendono il chewing gum un perfetto alleato del momento. Nonostante la menta sia il favoloso protagonista, il mercato offre numerose varianti che soddisfano i differenti palati degli italiani. Ciò conferma l’incredibile versatilità di questo dolcetto, che ha saputo adattarsi nel tempo alle esigenze e ai gusti del pubblico.

un legame tra chewing gum e memoria

Chewing gum e amicizia

Il chewing gum non è solo un prodotto da consumare; è anche un portatore di memorie condivise. Circa il 28,3% degli intervistati associa la masticazione di gomme a ricordi preziosi con amici, evocando immagini di pomeriggi d’estate trascorsi insieme o serate al cinema. Questo legame emotivo è di fondamentale importanza, poiché il chewing gum diventa un simbolo di momenti di gioia e spensieratezza.

Cinema e cultura pop

Non sorprende che il chewing gum abbia trovato spazio anche nel mondo del cinema. Infatti, più del 54,2% degli italiani collega il consumo di gomme al film cult “Grease“. I protagonisti di questa pellicola iconica sono stati pionieri di uno stile di vita spavaldo e ribelle, incarnando la bellezza della gioventù che si riflette nel gesto semplice e quasi rituale di masticare. Il film ha contribuito a rendere il chewing gum un elemento di cultura pop e a segnare l’immaginario collettivo.

la storia del chewing gum

Origini antiche e evoluzione storica

L’origine del chewing gum è sorprendentemente antica, risalente addirittura all’epoca preistorica, quando gli uomini masticavano corteccia e resine per alleviare il dolore gengivale. Tuttavia, la versione moderna del chewing gum è attribuita all’invenzione di Thomas Adams, che nel 1870 avviò la produzione di gomma da masticare a New York. La formula venne poi perfezionata a fine Ottocento da William G. White, venditore di popcorn.

Diffusione nelle guerre mondiali

L’abitudine di masticare chewing gum si diffuse ulteriormente in Europa grazie ai soldati americani durante le guerre mondiali, che utilizzavano la masticazione come momento di sollievo e distrazione dalle tensioni del conflitto. Questo evento storico ha segnato una vera e propria metamorfosi per il chewing gum, da semplice passatempo a simbolo di libertà e ribellione.

una celebrazione nazionale

Chewing Gum Day

Per onorare questo fenomeno culturale, il prossimo 29 settembre si svolgerà il Chewing Gum Day, una manifestazione che risuonerà in tutta Italia. Dalle metropoli come Milano a città storiche come Palermo, il pubblico è invitato a partecipare a eventi di sampling che festeggiano l’amore collettivo per il chewing gum. Le attività coinvolgeranno varie città e offriranno possibilità di interazione diretta con il prodotto, sottolineando la continua evoluzione e popolarità di questo affascinante alimento.