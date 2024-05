Loretta Goggi lascia ‘Tale e Quale Show’ dopo 13 anni: la scelta di dedicarsi alla famiglia e al primo pronipote

La nota cantante, attrice, conduttrice, imitatrice e doppiatrice Loretta Goggi ha recentemente annunciato la sua decisione di lasciare il programma televisivo ‘Tale e Quale Show‘, dopo ben 13 anni di partecipazione. La motivazione di questo addio è legata ad un momento particolarmente felice della sua vita: la nascita del suo primo pronipote.

“Sto facendo piazza pulita di qualsiasi progetto lavorativo”

Loretta Goggi ha condiviso la notizia con i suoi fan attraverso un lungo post su Facebook, esprimendo la sua gioia per l’arrivo di una nuova creatura nella sua vita. Questa felicità ha spazzato via qualsiasi progetto o iniziativa lavorativa che potesse distrarla da questo momento speciale. “Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino”, ha scritto la Goggi, sottolineando l’importanza di mantenere sempre al primo posto la propria vita personale.

“Dopo 13 anni voglio sentirmi di nuovo libera di fermarmi per un po’”

La 73enne artista ha spiegato che ogni volta che ha sentito il bisogno di guardarsi dentro e di prendersi una pausa, non ha esitato a farlo. E questo è uno di quei momenti. “Sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’”, ha dichiarato Loretta Goggi.

“Costanza, il suo compagno e il piccolo stanno ridando alla nostra vita un nuovo vigore”

Loretta Goggi ha voluto condividere con i suoi fan la gioia e l’emozione che sta vivendo in questo periodo. La nascita del suo primo pronipote, figlio di sua sorella Daniela, le sta regalando un nuovo vigore e una rinnovata speranza. “Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza”, ha concluso la Goggi.

Questa scelta di Loretta Goggi di lasciare ‘Tale e Quale Show‘ per dedicarsi alla sua famiglia e al suo primo pronipote dimostra l’importanza che l’artista attribuisce ai legami familiari e alle gioie della vita personale. Una decisione che sicuramente sarà apprezzata dai suoi fan, che non vedono l’ora di vederla di nuovo sul piccolo schermo, ma questa volta in veste di nonna felice e appagata.

“Un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita”

‘arrivo del pronipote ha portato un’ondata di amore e allegria nella vita di Loretta Goggi, che si sente rinvigorita e piena di speranza. Nonostante la sua età, l’artista ha ancora tanta voglia di fare progetti di vita e di vivere appieno ogni momento. Questa decisione di lasciare ‘Tale e Quale Show‘ non è quindi un addio al mondo dello spettacolo, ma una pausa per dedicarsi alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari.

Loretta Goggi è un’artista che ha sempre saputo coniugare la sua carriera con la sua vita privata, mantenendo sempre al primo posto i suoi valori e le sue priorità. Questa sua scelta di lasciare ‘Tale e Quale Show‘ per dedicarsi al suo primo pronipote è un esempio di come la famiglia e l’amore siano fondamentali nella vita di ognuno di noi.

In attesa di rivederla sul piccolo schermo, i fan di Loretta Goggi le augurano di vivere appieno questo momento speciale e di godersi ogni istante con il suo nuovo pronipote. Una pausa dalla tv che sarà sicuramente ripagata con un’ondata di amore e felicità.