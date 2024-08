Lotteria SuperEnalotto: estrazione del 30 agosto 2024, jackpot di 69 milioni in palio

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, 30 agosto 2024, non ha registrato nessun ‘6’ né ‘5+1’, ma ha accolto alcuni vincitori che hanno centrato il ‘5’, portando a casa premi consistenti. Sono state infatti sette le vincite con 5 numeri indovinati, ciascuna del valore di 17.359 euro. Con l’estrazione di domani, il jackpot salirebbe a 69 milioni di euro. Andiamo a vedere in dettaglio i risultati di oggi e cosa c’è da sapere per giocare.

I punteggi vincenti del SuperEnalotto

Come si vincono i premi

Il SuperEnalotto prevede diverse categorie di vincita, che vanno dai punteggi più bassi ai premi massimi. I giocatori possono vincere indovinando da 2 a 6 numeri, oltre alla possibilità di ottenere un’ulteriore vincita con il numero Superstar. La struttura dei premi è la seguente:

2 numeri : una vincita di circa 5 euro ;

: una vincita di circa ; 3 numeri : circa 25 euro ;

: circa ; 4 numeri : circa 300 euro ;

: circa ; 5 numeri : circa 32.000 euro ;

: circa ; 5 numeri + Superstar: la cifra può arrivare a circa 620.000 euro.

Questa suddivisione rende il SuperEnalotto accessibile a un vasto pubblico, in quanto anche i premi più bassi possono rappresentare un’attrattiva per chi desidera tentare la fortuna.

L’importanza del jackpot complessivo

L’ammontare del jackpot influenzerà non solo i premi per i 5 e 6 numeri, ma anche per le altre categorie di vincita. Più alto è il jackpot, più interessante diventa il gioco, attirando un numero crescente di partecipanti. Questo è riconducibile anche all’idea che un jackpot milionari stimoli il sogno di cambiare vita grazie a una vincita straordinaria.

Come scoprire se hai vinto

Verifica delle vincite

I partecipanti possono controllare facilmente se la loro schedina è vincente in vari modi. È disponibile un’App ufficiale del SuperEnalotto, che consente di verificare le combinazioni giocate e gli eventuali premi vinti, direttamente dallo smartphone. Inoltre, è utile sapere che esiste un archivio online con tutti i numeri estratti nelle ultime 30 estrazioni, dove è possibile confrontare le proprie giocate con i risultati.

Monitoraggio delle combinazioni

Per i giocatori più assidui, tenere traccia delle proprie combinazioni diventa un’abitudine consolidata. Grazie all’App e al sito dedicato, è possibile avere una panoramica completa delle proprie giocate passate. Non dimenticare di controllare sempre, poiché i premi non ritirati possono andare perduti nel tempo.

Quanto costa una schedina?

Struttura dei costi

Il prezzo di una schedina per partecipare al SuperEnalotto è piuttosto accessibile. La giocata minima consiste in una colonna, corrispondente a una combinazione di sei numeri, il cui costo è fissato a 1 euro. Per chi volesse scommettere più colonne contemporaneamente, è possibile farlo, aumentando il costo in base al numero di giocate.

SuperStar e costi aggiuntivi

Aggiungere il numero Superstar comporta un costo extra di 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima completa arriva a 1,50 euro. Per chi desidera diversificare le proprie probabilità di vincita, è possibile optare per le giocate a caratura, che consentono di partecipare con un numero maggiore di combinazioni. Ogni combinazione extra sarà sempre a 1 euro, mantenendo il prezzo contenuto.

La combinazione vincente del 30 agosto 2024

L’estrazione di oggi ha portato alla luce la seguente combinazione vincente: 7, 34, 47, 52, 74, 86. A completare l’esito dell’estrazione c’è il numero Jolly che è stato il 78, e il numero Superstar, pari a 7. Questi risultati influenzeranno il corso del prossimo concorso, fissato per domani, sabato 31 agosto 2024. I giocatori sono pronti a lanciarsi nuovamente alla ricerca della fortuna, con un jackpot stimato incredibile di 69 milioni di euro.