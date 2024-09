Luca Marinelli interpreta Mussolini in “M – Il figlio del secolo”: un viaggio tra il passato e il presente

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Luca Marinelli sta per tornare sugli schermi con uno dei ruoli più complessi e controversi della sua carriera: Benito Mussolini. La miniserie “M – Il figlio del secolo” prende vita dall’omonimo bestseller di Antonio Scurati, ed è in programma per il 2025, già anticipando un’analisi attenta e provocatoria della storia italiana. Con una produzione di altissimo livello, la serie indaga l’ascesa del fascismo in un periodo cruciale della storia del nostro Paese.

Un adattamento audace dell’opera di Antonio Scurati

La serie è composta da otto episodi ed è frutto di una co-produzione tra Sky Studios e The Apartment, in collaborazione con Pathé e Small Forward Productions, sotto la direzione del regista Joe Wright, noto per film come “Espiazione” e “L’ora più buia”. La trasposizione cinematografica si basa sul romanzo di Scurati, che ha riscosso grande successo e stimolato dibattiti riguardo al passato fascista dell’Italia.

La preparazione di Marinelli per un ruolo complesso

Lavorare su un personaggio come Mussolini ha richiesto a Marinelli un intenso percorso di preparazione fisica e psicologica. Durante un’intervista all’ANSA, l’attore ha rivelato di aver vissuto un momento di choc quando gli è stato proposto il ruolo. Essendo antifascista convinto, Marinelli inizialmente ha avuto dei dubbi sull’opportunità di accettare l’incarico. Tuttavia, la lettura del romanzo di Scurati ha aperto nuove prospettive, consentendogli di apprezzare la complessità del personaggio, ben al di là delle immagini storiche consolidate.

In questo processo di adattamento, Marinelli ha sottolineato l’importanza dell’incontro con il regista Joe Wright e con gli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino. L’interpretazione non si limita a rappresentare Mussolini come un male assoluto, ma cerca di esplorare le molteplici sfaccettature che hanno caratterizzato la personalità di questo personaggio storico, mettendo in luce l’umanità dietro le sue azioni.

L’importanza della storia per il presente

Una delle riflessioni più significative che emergono dal lavoro di Marinelli e dal progetto di adattamento è l’idea che la storia si ripeta, e che la nostra comprensione del passato deve necessariamente evolversi. Marinelli ha evidenziato come spesso si ignori la complessità degli eventi storici e dei personaggi coinvolti, sostenendo che la cultura e l’istruzione siano strumenti fondamentali per evitare di ripetere gli errori del passato.

Le sfide del ruolo e il peso dell’interpretazione

Marinelli ha ammesso che interpretare Mussolini è stato un compito doloroso e faticoso. Si è trovato a dover sospendere il giudizio morale, un’abilità necessaria per un attore, ma che in questo caso è risultata particolarmente impegnativa. La sfida è stata quella di raccontare non solo l’aspetto più noto e temuto di Mussolini, ma anche le sue sfumature, pericolosamente simili a quelle che possono colpire ognuno di noi.

Martedì, durante l’intervista, Marinelli ha commentato un approccio più onesto nei confronti di tali figure storiche, affermando che presentare Mussolini come un “diavolo” o un “pazzo” è fuorviante. L’attore ha concluso facendo riferimento al prologo della serie, dove il suo personaggio sembra lanciare un monito inquietante al pubblico: “Guardatevi intorno, siamo ancora tra voi”.

Censura e libertà di espressione

In un contesto dove la libertà di espressione e la denuncia delle ingiustizie sono temi di attualità, Marinelli ha speso parole forti riguardo alla censura subita dallo scrittore Antonio Scurati. Il suo commento, senza alcun ripensamento, sottolinea l’importanza di dare spazio alla narrazione di eventi che hanno segnato la storia. La scelta di affrontare tali argomenti attraverso l’arte e la cultura diventa cruciale per capire e discutere il nostro presente.

Con “M – Il figlio del secolo,” Luca Marinelli non si limita a rivestire un ruolo insidioso: invita gli spettatori a riflettere, confrontarsi e interrogarsi sul passato, costruendo un ponte tra storia e attualità. Una sfida ambiziosa che mira a stimolare il dibattito culturale e a stimolare la consapevolezza storica in una società che deve sempre fare i conti con la propria eredità.