“Luglio 2024: Le Serie TV da non perdere”

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024

Sveliamo il mistero di una donna alle prese con un robot assistente in Giappone, in una miscela di commedia, thriller e dramma da non perdere.

Da una storia vera la scomparsa di una quattordicenne: il mistero si infittisce in una miniserie avvincente.

Il ritorno di un crime procedurale che mescola leggerezza e intensità, con personaggi affascinanti e dinamiche avvincenti.

Un thriller ambientato negli anni ’60 a Baltimora, con Natalie Portman e Moses Ingram in un intreccio drammatico che coinvolge le vite di due donne.

Un tuffo nell’antica Roma con Iwan Rheon e Anthony Hopkins in una serie ambientata all’epoca di Vespasiano, tra giochi gladiatori e la costruzione del Colosseo.

Le ultime tre stagioni inedite di una divertente e politically incorrect comedy che ha fatto la storia.

Un mondo post apocalittico, una società totalitaria e la lotta per la sopravvivenza in un’isola dove il numero 513 è cruciale.

Una rilettura comica del celebre Decameron di Boccaccio, ambientata a Firenze durante la peste del ‘300, promette risate e colpi di scena.

Quattro donne contro un serial killer in un contesto ultraconservatore: crime e mistero in una sfida alle convenzioni del Messico.

Continua la lista delle uscite settimanali con tantissimi titoli interessanti da non perdere.

Serie TV:

Serie TV da Tenere d’occhio:

– Transplant s.3: su Sky/NOW.

– Vikings Valhalla s.3: su Netflix.

– 911 s.7B: su Disney+.

– Cobra Kai s.6A: su Netflix.

– Betty La Fea – La storia continua s.1: su Prime Video.

– Elite s.8: su Netflix.

Ultimi Arrivi in Streaming a Luglio 2024:

– Public Affair Offices in the Sky s.1 e Star Trek Prodigy s.2 su Netflix.

– Non sono ancora morta s.2 e American Dad s.19 su Disney+.

– Una Parte di me s.1 su Netflix.

– Young Sheldon s.7 su Infinity+.

– Superman & Lois s.3 su Italia 1.