L’Unione Europea abroga le ultime restrizioni per la peste suina africana in Sardegna

Ultimo aggiornamento il 21 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La recente decisione della Commissione Europea di abrogare le restrizioni per la peste suina africana in Sardegna segna un traguardo significativo per l’isola e l’intero settore zootecnico. La notizia è stata comunicata dalla Regione Sardegna dopo il supporto unanime degli Stati membri durante la riunione del Comitato Paff a Bruxelles. Questo passo è il risultato di un impegno costante per combattere una malattia che ha afflitto l’isola per oltre quarant’anni e ha causato problemi anche nelle regioni vicine.

Il contesto della peste suina africana

La diffusione del virus e il suo impatto

La peste suina africana rappresenta una grave minaccia per gli allevamenti suini, con conseguenze devastanti sia economiche che sociali. Il virus, infatti, ha colpito duramente non solo la Sardegna, ma ha avuto ripercussioni in molte regioni italiane e in tutta Europa. Per quarant’anni, il fenomeno ha creato enormi difficoltà agli agricoltori e ai produttori di carne, con una diminuzione della produzione e un aumento della regolamentazione. Questo ha portato a sacrifici significativi per le economie locali, in particolare nelle zone interne della Sardegna, dove l’allevamento suino è una fonte di sostentamento primario.

L’azione della Regione Sardegna

Di fronte a questa emergenza, la Regione Sardegna ha attuato misure rigorose e strategie di controllo per contrastare la diffusione del virus. Negli ultimi anni, il governo regionale ha collaborato con esperti e organismi internazionali per migliorare la sorveglianza e la gestione del problema. L’abrogazione delle restrizioni attualmente in vigore rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e un passo fondamentale verso la normalizzazione del settore.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Alessandra Todde: un traguardo collettivo

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha espresso grande soddisfazione per questa evoluzione. Nella sua dichiarazione, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai sardi nell’affrontare questa sfida. “Siamo riusciti in un’impresa che dieci anni fa molti consideravano impossibile,” ha affermato. Il messaggio di unione e determinazione dei sardi si traduce in un esempio positivo per il resto d’Italia, dimostrando che la collaborazione e l’impegno possono portare a risultati tangibili.

La posizione del Ministero della Salute

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il ministro della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, hanno condiviso una nota congiunta, evidenziando il grande impegno del governo nella lotta contro il virus. Hanno confermato che non solo la Sardegna è libera dalla PSA, ma che anche altre regioni, come Piemonte, Calabria e Liguria, stanno vedendo progressi significativi. Tuttavia, entrambi i ministri hanno avvertito che il percorso verso una completa eradicazione deve continuare, con il necessario supporto agli allevatori.

Prospettive future e strategie di controllo

Lavorare per l’eradicazione

Il commissario straordinario per la Peste Suina Africana, Giovanni Filippini, ha enfatizzato la necessità di mantenere l’attenzione sull’eradicazione del virus in altre aree. Il suo regime di lavoro e le strategie adottate stanno dimostrando risultati efficaci, ma il percorso non è ancora concluso. Le misure imposte richiedono un costo emotivo ed economico per le aziende zootecniche, ma si rendono necessarie per tutelare la salute animale e garantire la sostenibilità del settore.

L’importanza della collaborazione

Il successo del programma di eradicazione della peste suina africana deve essere visto come il risultato di una cooperazione interistituzionale e di un impegno congiunto tra le autorità locali, nazionali ed europee. La Regione Sardegna, contestualmente, continuerà a instaurare collaborazioni con enti di ricerca e organizzazioni internazionali per affrontare eventuali future minacce sanitarie e garantire un’adeguata protezione del settore agricolo.

La Sardegna, ora libera dalla pestilenza, segna quindi un punto di partenza per un nuovo capitolo nella gestione degli allevamenti suini e nel rafforzamento della filiera agroalimentare nazionale.