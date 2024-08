Madonna visita Pompei: 250mila euro di donazione e la smentita del presunto noleggio per gli scavi

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La visita privata di Madonna agli scavi di Pompei ha suscitato un grande interesse, tanto da essere al centro di numerosi articoli e discussioni. Durante il suo evento, l’artista ha donato 250mila euro al progetto teatrale “Sogno di Volare”, segnando un gesto significativo verso il coinvolgimento della comunità locale nella cultura di questo sito UNESCO.

Una visita attesa e controversa

I dettagli della visita

Il 16 agosto, in occasione del suo 66esimo compleanno, Madonna ha scelto Pompei come meta per una visita privata che si è rivelata molto attesa dai fan. Già dal pomeriggio, centinaia di ammiratori si erano radunati nei pressi degli scavi, creando un’atmosfera di entusiasmo e aspettativa. Tuttavia, la serata ha riservato sorprese, poiché l’artista è arrivata con un notevole ritardo, facendosi attendere per oltre un’ora e mezza. La star internazionale è entrata attraverso l’ingresso di Porta Stabia, che è stato predisposto con un ingente schieramento di forze dell’ordine per garantire la sua sicurezza e quella dei presenti.

La smentita del presunto costo di noleggio

Nei giorni precedenti alla visita, era circolata la voce di un costo di “noleggio” per la location, fissato a 30mila euro. Tuttavia, il Parco Archeologico di Pompei ha prontamente smentito tali informazioni, chiarendo che non vi era alcun costo per l’utilizzo della zona. La visita è stata invece accompagnata da una donazione substantial contenuta nel finanziamento del progetto teatrale “Sogno di Volare”, che ha come obiettivo di avvicinare la comunità locale alla vita culturale del sito archeologico.

Un incontro significativo con la comunità

L’impatto della donazione

Madonna ha deciso di sostenere il progetto “Sogno di Volare” attraverso la sua fondazione, Ray of Light, finanziando l’intero anno 2024/25. Questo progetto rappresenta la quarta edizione di un’iniziativa che punta a coinvolgere attivamente i giovani del territorio in attività culturali e artistiche, affermando l’importanza della cultura come strumento di sviluppo e integrazione sociale.

Il ruolo dei giovani nella cultura pompei

Durante la visita, Madonna ha avuto l’opportunità di interagire con alcuni partecipanti a “Sogno di Volare”, sottolineando l’importanza di valorizzare le risorse locali e di lavorare a stretto contatto con le generazioni più giovani. Questo tipo di coinvolgimento non solo arricchisce il panorama culturale di Pompei, ma offre ai ragazzi locali la possibilità di partecipare attivamente alla ricostruzione della storia e dell’identità del loro territorio.

Momenti di delusione per i fan

L’accoglienza dei fan

Nonostante l’arrivo trionfale di Madonna, i fan all’esterno sono rimasti delusi per l’assenza di interazioni con la popstar. Alcuni di loro avevano atteso per ore, sperando di ricevere almeno un saluto. La maggior parte degli spettatori ha atteso pazientemente nel caldo tardo pomeriggio estivo, per poi vedere la loro attesa svanire in un silenzio assordante. L’artista ha scelto di non fermarsi, proseguendo dritto verso il sito archeologico con il suo gruppo di invitati.

Le aspettative rispetto alla realtà

Mentre molti si erano illusi che la visita potesse includere momenti di interazione con il pubblico, Madonna ha mantenuto il carattere privato della sua presenza, un aspetto che ha generato discussioni tra i fan presenti. Alcuni residenti avevano addirittura creato un omaggio particolare per l’artista, come una bambola personalizzata in onore del suo ultimo tour, “Celebration”. Questo gesto dimostra la passione e l’affetto che i fan nutrono nei suoi confronti, ma la mancanza di interazione con l’artista durante la visita ha lasciato un senso di insoddisfazione tra coloro che avevano aspettato.

Durante la visita, il direttore degli scavi, Gabriel Zuchtriegel, ha guidato l’artista attraverso i luoghi storici di Pompei, mostrandole le meraviglie archeologiche. Pur non avendo avuto un’interazione con i fan, la popstar ha confermato il suo impegno verso il patrimonio culturale, dimostrando così che la sua presenza ha avuto, almeno per l’intera comunità, un valore significativo.