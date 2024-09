MagicLand di Valmontone organizza un open day per i docenti su progetti didattici innovativi

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

MagicLand, il famoso parco divertimenti situato a Valmontone, si prepara a ospitare un evento significativo dedicato a sindaci, assessori all’istruzione e docenti da ogni parte d’Italia. Il 28 settembre, dalle ore 11 alle 13, il parco presenterà i progetti didattici per il 2025, con un focus speciale sui temi della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Quest’anno l’evento mira a creare una rete tra le scuole e le istituzioni locali, promuovendo l’apprendimento in un contesto ludico e innovativo.

Un invito a scuole e istituzioni

Obiettivo dell’open day

L’open day di MagicLand offre un’importante opportunità ai rappresentanti delle scuole di tutti i livelli. L’obiettivo è quello di presentare un programma educativo innovativo, che trasformerà MagicLand nella “Scuola senza Pareti” più grande d’Italia. Questa iniziativa non solo mira a coinvolgere gli studenti in attività educative, ma si propone anche di sensibilizzarli sui temi cruciali quali la sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare come il parco possa diventare un contesto educativo stimolante per le scuole.

La partecipazione delle Forze dell’Ordine

Per rendere l’open day ancora più proficuo, MagicLand ha invitato diverse Forze dell’Ordine a fornire contenuti formativi durante l’evento. Enti come la Polizia di Stato, in particolare la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri e altre agenzie, parteciperanno attivamente a questo progetto formativo. Il loro contributo sarà fondamentale per fornire agli insegnanti informazioni pratiche e normative sui temi del sempre più urgente bisogno di educazione alla sicurezza, della prevenzione degli incidenti e della tutela dell’ambiente.

Le aziende partner di MagicLand, già attive in ambito educativo, arricchiranno ulteriormente l’offerta formativa, portando l’esperienza e la professionalità necessaria per coinvolgere e preparare le nuove generazioni.

Modalità di partecipazione all’open day

Come iscriversi

Per coloro che desiderano partecipare all’open day, è stata predisposta una modalità di registrazione semplice e accessibile. Gli interessati, tra cui sindaci, vice sindaci, assessori all’istruzione e docenti, dovranno inviare un’email all’indirizzo scuola@magicland.it entro e non oltre giovedì 26 settembre. Questa registrazione permetterà ai partecipanti di garantire un posto e di usufruire dell’intero programma previsto.

Dettagli dell’evento

Il luogo scelto per l’open day è Cosmo Academy, il planetario più grande d’Europa, che si preannuncia come una location straordinaria per un evento di tale portata. Gli iscritti potranno partecipare all’incontro in programma dalle 11 alle 13 e, al termine delle presentazioni, saranno accolti con un pranzo buffet gratuito presso il ristorante Belvedere. Sarà anche prevista una visita libera a MagicLand, offrendo l’opportunità ai partecipanti di esplorare il parco e scoprire di persona le potenzialità educative che questo offre.