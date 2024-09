Maltempo e allerta meteo: ciclone autunnale colpisce il Centro e il Sud Italia

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Oggi, venerdì 13 settembre, l’Italia fa i conti con le conseguenze di un ciclone autunnale che porta un’ondata di maltempo sia al Centro che al Sud del Paese. Le previsioni meteorologiche indicano piogge torrenziali e vento forte, con un’allerta meteo gialla che interessa ben 13 regioni. Il fenomeno è il risultato dell’arrivo di correnti fredde, che continuano a generare rovesci temporaleschi in diverse località. Le aree maggiormente colpite sono quelle adriatiche e la fascia tirrenica meridionale, ma non mancano criticità nelle regioni del Nord.

Allerta meteo gialla in diverse regioni

Un lungo elenco di aree a rischio

L’allerta meteo gialla, che comporta avvertimenti per possibili fenomeni intensi, coinvolge un ampio raggio di territori. Le regioni colpite spaziano dall’EMILIA ROMAGNA alle MARCHE, passando per UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, PUGLIA, CALABRIA e SICILIA. Il rischio idrogeologico si estende anche alla CAMPANIA, aumentando le preoccupazioni per possibili frane e allagamenti in aree già vulnerabili. Tale stato di allerta è attivato per monitorare le condizioni e allertare la popolazione.

Impatto attesi e misure di sicurezza

Gli effetti del maltempo si manifestano principalmente attraverso piogge e venti impetuosi, che possono causare danni e disagi. In particolare, si prevedono venti di burrasca nord-occidentali su CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA, con estensione delle raffiche anche a LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA e TRENTINO ALTO ADIGE. Le mareggiate colpiranno le coste esposte, rendendo ancor più critica la situazione per le comunità costiere. Le autorità consigliano di prestare particolare attenzione e di seguire le indicazioni della protezione civile.

Il maltempo in Veneto: situazione di attenzione

Avviso di criticità prolungato

La situazione non migliora nel VENETO, dove la Protezione Civile regionale ha emesso un aggiornamento dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica. Il pericolo di forte vento persiste, in particolare nelle zone montane e pedemontane, estendendo lo stato di attenzione per tutta la giornata di sabato. Le condizioni meteorologiche sono monitorate costantemente, con avvertimenti di possibili situazioni di emergenza.

Previsioni meteo e temperature in calo

Le previsioni per il weekend indicano la possibilità di rovesci occasionali anche intensi nelle località di pianura e costa. Le temperature subiranno un netto abbassamento, contribuendo alla formazione di neve sulle DOLOMITI a partire da quota 1300 metri. Gli esperti raccomandano di evitare viaggi non necessari e di rimanere informati sulle condizioni meteorologiche. La popolazione è invitata a seguire gli avvertimenti della protezione civile e a prestare attenzione alle allerte locali per garantire la propria sicurezza.

Continua a seguire gli aggiornamenti per avere notizie in tempo reale sulle condizioni meteorologiche e sulle misure di sicurezza da adottare.