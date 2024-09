Maltempo e allerta meteo: il ciclone Boris colpisce l’Italia con piogge torrenziali

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’Italia sta affrontando un periodo di maltempo intenso a causa del ciclone Boris, che ha portato piogge diffuse e temperature al di sotto della media. I fenomeni atmosferici, previsti per la giornata di giovedì 19 settembre, interessano in particolare le regioni dell’EMILIA ROMAGNA e delle MARCHE, dove è stata emanata un’allerta meteo rossa. Le previsioni meteo annunciano forti temporali e potenziali nubifragi, con accumuli di pioggia elevati che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione in diverse aree del Paese.

Allerta meteo in Emilia Romagna e Marche

La situazione meteo

Nel contesto dell’arrivo del ciclone Boris, l’EMILIA ROMAGNA e le MARCHE stanno vivendo un stato di emergenza con l’allerta rossa. Le autorità meteo evidenziano la possibilità di rovesci intensi, con accumuli di precipitazioni che potrebbero raggiungere anche i 90 millimetri in sole 24 ore. Questo comportamento meteorologico, combinato con le piogge già cadute nei giorni precedenti, potrebbe portare a un totale di oltre 150 millimetri in meno di due giorni. L’attenzione è massima per il livello dei fiumi che potrebbe superare le soglie di attenzione.

In particolare, su tutto il territorio romagnolo è stato emesso anche un allerta rosso per i rischi idrogeologici e idraulici, mentre nelle zone colpite maggiormente il livello di allerta scende a arancione. La situazione meteo non si limita solo a queste due regioni; l’allerta gialla è stata estesa a un lungo elenco di regioni italiane, include ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA e LAZIO, tra le altre, rendendo il quadro meteorologico piuttosto critico.

Impatto sui servizi pubblici e scolastici

Scuole chiuse a Bologna

La gravità della situazione ha portato la città di BOLOGNA a decretare la chiusura delle scuole come misura precauzionale contro i rischi idrogeologici. Il Comune ha comunicato che tutte le attività didattiche saranno sospese, eccetto per i nidi e per le scuole dell’infanzia e primarie, per le quali attualmente non è prevista alcuna chiusura. Un monitoraggio continuo delle strutture scolastiche è in atto, affinché si possano attuare chiusure mirate laddove emerga la criticità.

In aggiunta, le amministrazioni comunali hanno raccomandato alle aziende di incentivare lo smart working per limitare gli spostamenti nella giornata di oggi. Le aree verdi e i parchi sono stati chiusi per precauzione, e sono in corso verifiche sui sottopassi e sugli ambiti fluviali. Al momento, questi ultimi non presentano particolari criticità, ma la situazione è in continuo monitoraggio.

Attivazione dell’allerta in Toscana

Rischio idrogeologico in Toscana

La TOSCANA sta affrontando un’altra giornata difficile a causa del maltempo. La Protezione civile regionale ha attivato un allerta arancione che si concentra principalmente nelle province settentrionali, tra cui il Mugello e il Casentino. In queste aree è previsto un rischio idrogeologico dovuto all’impatto delle piogge abbondanti, che hanno la potenzialità di causare smottamenti e allagamenti.

Parallelamente, le zone adiacenti sono passate sotto un avviso di codice giallo, a causa delle piogge intense attese fino alle 18:00 di oggi. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente nella mattinata, con un progressivo miglioramento delle condizioni nel pomeriggio. Tuttavia, le autorità locali continuano a essere in stato d’allerta, monitorando continuamente la situazione.

Proroga dell’allerta in Campania e rischio in Sicilia

Maltempo in Campania

La Protezione Civile della REGIONE CAMPANIA ha deciso di prorogare l’allerta per temporali fino alle 06:00 di venerdì 20 settembre. Si prevedono temporali improvvisi e intensi, localmente accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Le meteocronache mettono in guardia sulla possibilità di esondazioni e frane, a causa della fragilità dei territori, soprattutto in seguito agli incendi dei mesi estivi.

Rischio meteo in Sicilia

La situazione non è meno critica in SICILIA, dove la Protezione Civile ha diramato un avviso riguardante il rischio meteo-idrogeologico, valido fino alla mezzanotte. Anche in questo caso è stata estesa un’allerta gialla su tutta la Regione, si prevedono piogge sparse con possibili rovesci temporaleschi e accumuli d’acqua di entità variabile. Le autorità locali stanno attuando misure preventive per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.