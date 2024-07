Maltempo in arrivo: Allerta meteo per Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

PREVISIONI METEO

Prossima ondata di instabilità: cosa aspettarsi

Il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta meteo per temporali e venti forti nelle regioni del nord est. Le previsioni indicano l’arrivo di precipitazioni, rovesci e temporali a partire dalle prime ore di domani su Friuli Venezia Giulia e Veneto, con possibili locali grandinate e forti raffiche di vento. Anche l’Emilia-Romagna sarà coinvolta nel pomeriggio. Le condizioni meteo richiedono massima attenzione, con un’allerta gialla in atto per le tre regioni interessate.

Ruolo del sistema di bassa pressione

La settimana vedrà l’arrivo di un vasto sistema di bassa pressione tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, che influenzerà il Nord Italia. Lunedì sarà caratterizzato da un primo fronte instabile con rovesci e temporali sulle regioni settentrionali, con particolare rischio di fenomeni intensi in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia. L’umidità nell’atmosfera, insieme ai contrasti tra masse d’aria, favorirà lo sviluppo di intense tempeste, con possibili raffiche di vento e grandinate locali. L’instabilità proseguirà fino a mercoledì, quando un secondo impulso porterà temporali anche al Centro-Sud, accompagnati da una diminuzione delle temperature. Una stabilizzazione è prevista solo per giovedì.

