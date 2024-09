Maltempo in arrivo su tutta Italia: piogge attese per il fine settimana di ottobre

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il mese di ottobre si apre con un clima in netto cambiamento in Italia, a causa di una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge e maltempo su gran parte del territorio nazionale. Secondo le previsioni meteo di Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, il Centro-Nord sarà il primo a essere colpito, mentre al Sud le condizioni climatiche rimarranno più favorevoli fino a giovedì e venerdì. Nel weekend è atteso un graduale miglioramento, ma le piogge potrebbero interessare ancora alcune regioni.

Previsione meteo: focus sul maltempo in arrivo

Le prime avvisaglie del cambiamento climatico

Il sole continuerà a splendere su buona parte del paese nelle prossime ore, con temperature che rimarranno nella media per il periodo autunnale. Tuttavia, già da martedì mattina si segnalano i primi rovesci, in particolare sulla Liguria di Levante e nell’alta Toscana. Questi fenomeni sono la premessa per un ingresso di correnti fredde e umide che porteranno nuvolosità crescente e piogge significative, in particolare nel Nord-Ovest.

Picco del maltempo tra giovedì e venerdì

La vera e propria modifica delle condizioni meteorologiche è prevista per giovedì e venerdì, quando il maltempo si intensificherà. L’intera area del Centro-Nord sarà interessata da piogge diffuse, mentre al Sud si potranno ancora osservare delle schiarite. In Emilia Romagna e Toscana, tuttavia, le precipitazioni si faranno sentire con particolare intensità. La causa di questo peggioramento è da ricondurre alla formazione di un ciclone che si sposterà lentamente verso i Balcani, influenzando il clima italiano.

Previsioni per il weekend: un lento miglioramento

Sabato 7 ottobre, il maltempo si concentrerà su alcune regioni centrali, con piogge attese in Lazio, Abruzzo e Molise. Tuttavia, il sole inizierà a farsi largo in altre parti del paese, portando un fresco senso di sollievo dopo le giornate perturbate. Domenica, il primo fine settimana di ottobre dovrebbe chiudersi con un miglioramento complessivo, specialmente al Sud, dove il bel tempo potrebbe dominare.

Dettagli giorno per giorno: cosa aspettarsi

Lunedì 30 settembre

Al Nord: Nuvoloso, con rare piogge che non dovrebbero preoccupare.

Nuvoloso, con rare piogge che non dovrebbero preoccupare. Al Centro: Tempo a tratti soleggiato, con momentanee annuvolamenti.

Tempo a tratti soleggiato, con momentanee annuvolamenti. Al Sud: Condizioni soleggiate, senza particolari anomalie climatiche, temperatura in aumento.

Martedì 1 ottobre

Al Nord: Atteso un aumento della nuvolosità accompagnato da piovaschi intermittenti.

Atteso un aumento della nuvolosità accompagnato da piovaschi intermittenti. Al Centro: Molte nubi in transito, con occasionali piogge previste.

Molte nubi in transito, con occasionali piogge previste. Al Sud: Soleggiate condizioni, con previsto innalzamento delle temperature.

Mercoledì 2 ottobre

Al Nord: Previste piogge diffuse in molte aree.

Previste piogge diffuse in molte aree. Al Centro: Il cielo sarà coperto, con rovesci attesi soprattutto nell’alta Toscana .

Il cielo sarà coperto, con rovesci attesi soprattutto nell’alta . Al Sud: Il clima rimarrà prevalentemente soleggiato, con temperature che si manterranno elevate.

Con l’evolversi delle condizioni atmosferiche, è opportuno monitorare la situazione per prepararsi adeguatamente al maltempo in arrivo. Rimanete aggiornati sulle previsioni per programmare al meglio le vostre attività.