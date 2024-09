Maltempo in arrivo sull’Italia: allerta meteo per temporali e venti forti nelle prossime ore

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’Italia si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo nelle prossime ore, con avvisi di condizioni meteorologiche avverse emanati dal Dipartimento della Protezione Civile. Le regioni più colpite saranno quelle adriatiche e la fascia tirrenica meridionale, dove si prevedono temporali, forti venti settentrionali e mareggiate lungo le coste. È importante che i cittadini siano informati e preparati a fronteggiare queste condizioni avverse.

Previsioni meteo severe: temporali e venti forti

Dettagli sulle precipitazioni attese

Secondo le ultime previsioni meteorologiche, il maltempo farà il suo ingresso in varie regioni italiane a partire dalla serata odierna. In particolare, si prevede un’importante intensificazione delle piogge, che si manifesteranno in modo sparso fino a diventare diffuse nelle zone più colpite come Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le precipitazioni assumeranno prevalentemente un carattere di rovescio o temporale, con la possibilità di fenomeni anche di forte intensità. Gli esperti avvertono che le aree costiere di queste regioni saranno tra le più vulnerabili, con situazioni meteorologiche instabili che richiederanno particolare attenzione.

Impatto atteso e avvisi di allerta

Le previsioni evidenziano la possibilità di eventi meteorologici estremi, inclusi rovesci di forte intensità e locali grandinate, accompagnati da frequente attività elettrica e raffiche di vento. In virtù di ciò, dalla serata di oggi è stata attivata un’allerta gialla per rischio meteo-idro in diverse province, tra cui Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Anche settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Sicilia sono stati inclusi nelle valutazioni di rischio, sottolineando l’importanza di monitorare l’evoluzione meteorologica nella regione.

Venti burrascosi e mareggiate: attenzione per le coste

Venti di burrasca e le loro conseguenze

Le previsioni meteo annunciano per la serata di oggi venti di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con un’estensione progressiva verso Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Questi venti, oltre a generare mareggiate nelle zone costiere, contribuiranno a rendere la situazione meteorologica ancora più complessa, richiedendo la massima attenzione da parte dei residenti e delle autorità locali. Gli esperti raccomandano di evitare di esporsi all’aperto in condizioni di forte vento e di prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile.

Allerta per le regioni settentrionali e adriatiche

Dalle prime ore di domani, si prevede l’arrivo di venti forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulle regioni di Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Anche qui le raffiche di favonio nelle valli potrebbero accentuare il rischio di danni. Le coste adriatiche di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise non saranno esenti da mareggiate e fenomeni legati al maltempo, pertanto è fondamentale mantenere elevata la vigilanza e mettere in atto misure preventive per tutelare la comunità.

Il maltempo in arrivo rappresenta una sfida significativa per gli enti locali e la popolazione, sottolineando l’importanza di seguire da vicino le comunicazioni ufficiali e le eventuali ordinanze di protezione civile.