Maltempo in Italia: temporali e controesodo agostano tra disagi e allerta della Protezione civile

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’Italia si prepara a una transizione climatica con l’arrivo di forti temporali e piogge che stanno colpendo diverse regioni, mentre i vacanzieri iniziano a tornare a casa. Questo articolo esplora la situazione meteo di metà agosto, l’impatto della maltempo sui trasporti e le misure di sicurezza attuate dalle autorità locali.

temporali e previsioni meteo: emergenza in arrivo

Un risveglio dopo l’afa

Dopo settimane di caldo torrido e di temperature superiori ai 30 gradi, l’Italia sta vivendo un cambiamento radicale nel suo clima, con l’arrivo di temporali e piogge in molte regioni, in particolare nel sud del paese. La situazione meteo ha modificato drasticamente il panorama di un’estate caratterizzata da afa e siccità, portando gioia in molte località come Palermo, dove i cittadini hanno accolto con entusiasmo le prime gocce d’acqua dopo un lungo periodo di siccità.

La Protezione civile ha emesso avvisi di allerta in diverse zone, tra cui una allerta arancione in Emilia Romagna e allerta gialla per Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e in buona parte di Sardegna, Sicilia e Toscana. Questi avvisi mettono in evidenza la necessità di prestare attenzione agli eventi meteo avversi e alle possibili conseguenze che potrebbero derivarne.

disagi e misure precauzionali in campania

Effetti del maltempo a Napoli

Nella regione Campania, la situazione si è rivelata particolarmente difficile. La Protezione civile ha emanato avvisi di allerta gialla, portando alla chiusura precauzionale dei parchi a Napoli e all’interdizione di pontili e spiagge pubbliche. Una tromba d’aria ha colpito i lidi balneari di Torre del Greco, causando danni estetici e strutturali, con sdraio, lettini e coperture letteralmente spazzati via dal vento impetuoso. La forte pioggia ha anche messo a dura prova l’infrastruttura stradale, con diversi casi di asfalto sollevato e voragini improvvise, come quella emersa a Monte di Procida, che fortunatamente non ha causato feriti.

Le autorità locali hanno suggerito ai cittadini di rimanere prudenti e di evitare viaggi non essenziali durante le avverse condizioni atmosferiche. La precauzione è fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione in un momento in cui sia il clima che la viabilità presentano diversi livelli di rischio.

eventi estremi in toscana e liguria

Il maltempo colpisce località storiche

Le conseguenze del maltempo non si sono limitate alla Campania, ma hanno interessato anche la Toscana, dove un violento nubifragio ha colpito Pisa. Un fulmine ha colpito la basilica di San Pietro a Grado, provocando l’incendio di una trave di legno del tetto, spento rapidamente dai vigili del fuoco. Altri danni sono stati segnalati a Marina di Pisa, dove una barca a vela di 11 metri ha affondato dopo aver subito danneggiamenti e a Manciano, dove un fulmine ha provocato danni al campanile della chiesa parrocchiale di San Leonardo.

La situazione non è migliore in Liguria, dove la perturbazione ha causato disagi in diverse località. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta durante la notte, ma le problematiche sono state contenute. A Savona, un intervento ha riguardato una persona bloccata in un’auto a causa di allagamenti, con livelli d’acqua che raggiungevano il mezzo metro.

traffico e trasporti: il primo controesodo

Ritorno dai luoghi di vacanza

Nel fine settimana, l’Italia ha vissuto il primo vero controesodo di agosto. Contrariamente alle previsioni, l’Anas ha dichiarato una diminuzione dei flussi di traffico di circa il 10% rispetto alla settimana precedente contrassegnata da bollino nero. Sabato 17 agosto è stato caratterizzato da un incremento del traffico del 5% rispetto al giorno precedente, evidenziando il picco dei ritorni tra le 8 e le 18.

Tuttavia, ci sono stati ulteriori problemi, soprattutto nel settore ferroviario. Il ritrovamento di un corpo giovane alla stazione Termini di Roma ha causato la sospensione delle attività di treni, portando a ritardi anche per i servizi ad alta velocità. Le autorità competenti sono intervenute per garantire la sicurezza e per compiere i rilievi necessari, evidenziando l’importanza di affrontare con tempestività situazioni di emergenza e garantire la sicurezza dei passeggeri.

L’andamento climatico e le conseguenze sui trasporti rimangono una sfida continua per il paese, in un’estate segnata da eventi meteoclimatici sempre più estremi.