Mara Venier, furiosa durante un fuorionda a Domenica In: “Non voglio più vederli”

Sfuriata di Mara Venier a Domenica In durante il Festival di Sanremo 2024

Durante la puntata dedicata al Festival di Sanremo 2024, si è verificato un fuorionda che ha scatenato la rabbia di Mara Venier. Durante la diretta, a causa di un microfono rimasto aperto, è salito sul palco Dargen D’Amico, noto artista che ha presentato il brano “Onda alta”, incentrato sull’immigrazione e le guerre. Una domanda posta dalla giornalista Cinzia Marongiu ha spinto D’Amico a esprimersi su un tema delicato, che potrebbe scatenare polemiche a livello politico. La reazione di Mara Venier è stata immediata.

D’Amico ha dichiarato: “Ospitalità e accoglienza sono nel nostro dna, una volta le porte erano aperte a tutti. C’è qualcosa che non funziona, e ciò mi spaventa. C’è qualcosa che non funziona nell’istinto dell’essere umano. Se non proteggi un bambino, niente funzionerà…“. Inoltre, ha sollevato un punto interessante: “Perché non si parla e non si dice che la bilancia economica dell’immigrazione è in positivo, cioè quello che gli immigrati mettono nelle casse statali per pagare le nostre pensioni e più di quello che paghiamo per l’accoglienza?“.

Mara Venier, esperta conduttrice televisiva, ha subito capito che si stava andando su un terreno pericoloso e ha interrotto tutto, invitando a tornare a parlare di Sanremo: “Qui è una festa, dobbiamo parlare di musica, è difficile in tre parole dire tutto questo. Ci vorrebbe più tempo. Mi scuso“. Anche D’Amico ha compreso di aver toccato argomenti delicati e si è scusato: “Anch’io mi scuso, scusatemi, solo che non riesco a non rispondere alle domande“.

Il fuorionda a Domenica In

Dopo l’uscita di scena di Dargen D’Amico, è stato annunciato l’arrivo di Clara sul palco per eseguire “Diamanti grezzi”. Nel frattempo, Mara Venier si è avvicinata alla tribuna dei giornalisti e, probabilmente pensando che il microfono fosse spento, ha fatto una ramanzina: “Così mi mettete in imbarazzo… perché non è questo il posto, non vi faccio tornare più… perché non è questo il posto per dire certe cose…“. La conduttrice ha espresso la sua frustrazione, ma le sue parole sono state sovrastate dalla musica del programma.

La reazione di Mara Venier

Mara Venier non ha tutti i torti nel rimproverare i giornalisti. Come ben sa, la Rai è sempre sotto stretta osservazione e questioni divisive legate alla politica non dovrebbero essere affrontate in uno show di intrattenimento. È importante evitare di creare situazioni spinose che non aggiungono nulla al dibattito pubblico. La priorità di un evento come il Festival di Sanremo dovrebbe essere la musica e l’intrattenimento, non le controversie politiche.

