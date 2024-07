Matrimonio di Angelica Donati e Fabio Borghese: “Critiche sull’età del marito”

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Angelica Donati, figlia della celebre conduttrice Milly Carlucci, ha recentemente suscitato polemiche sui social media per via dell’età del suo recente marito, il principe Fabio Borghese, più anziano di ben 20 anni rispetto a lei. Nonostante le critiche ricevute, la neo sposa ha risposto con un sorriso, sottolineando che il vero problema risiede nei giudizi altrui e non nella loro felicità coniugale.

Il matrimonio fiabesco a Villa Medicea di Montevettolini

La cerimonia nuziale tra Angelica Donati e Fabio Borghese si è svolta il 29 giugno presso la suggestiva cornice della Villa Medicea di Montevettolini, in Toscana. Nonostante la gioia condivisa sui social, la coppia è stata oggetto di critiche per la differenza di età tra i due. Le reazioni negative non hanno scalfito l’entusiasmo di Angelica, che ha ribadito la serenità della loro scelta matrimoniale.

Angelica Donati contro i giudizi sui social media

Le critiche ricevute da Angelica Donati su Instagram riguardo all’età di Fabio Borghese non hanno intaccato la sua felicità. La neo sposa ha espresso la sua perplessità di fronte a commenti polemici e irrilevanti riguardo alla sua unione con il principe. Con grande determinazione, Angelica ha dichiarato che il vero problema risiede nelle persone che si prendono il tempo per giudicare senza motivo, mentre loro continuano per la loro strada con amore e complicità.

Il giorno più bello di Angelica Donati e Fabio Genovese

Il matrimonio tra Angelica Donati e Fabio Borghese è stato un evento indimenticabile, celebrato con eleganza e sobrietà presso la Villa Medicea di Montevettolini. L’atmosfera romantica è stata arricchita dalla presenza di amici e parenti, tra cui illustri personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. La scelta di una celebrazione sobria e all’insegna della musica e della compagnia ha reso il giorno del matrimonio ancora più speciale e autentico.

