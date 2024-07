MGM+ Amplia il Catalogo Serie TV e Film: Scoprilo Adesso

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Panoramica su MGM+ e il suo catalogo di serie tv e film

MGM+ è la piattaforma di streaming del gruppo MGM-Amazon che ha recentemente aggiunto i titoli di STARZ-Lionsgate al suo catalogo internazionale. Prima disponibili in Italia su StarzPlay e Lionsgate+, ora è possibile trovare una vasta selezione di film distribuiti dal famoso studio cinematografico e serie tv prodotte da Lionsgate. Scopriamo insieme le serie tv in streaming su MGM+ e le ultime novità che arricchiscono la sua offerta.

Ultimi arrivi sul catalogo MGM+

Nel corso degli ultimi mesi, MGM+ ha introdotto interessanti aggiornamenti al proprio catalogo, tra cui le seguenti serie tv:

“Power Book II Ghost”

“Fargo” stagione 4

Esclusive serie tv sul catalogo MGM+

Tra le serie tv presenti su MGM+, troviamo delle vere e proprie esclusive, contrassegnate in blu, che attirano l’attenzione degli spettatori con le loro trame avvincenti e la qualità della produzione. Ecco un elenco delle serie tv esclusive presenti sulla piattaforma:

“Becoming Elizabeth” stagione 1

“Black Sails” stagioni 1-4

“Blindspotting” stagioni 1-2

“BMF Black Mafia Family” stagioni 1-3

La varietà delle serie tv a disposizione su MGM+ è impressionante, spaziando da drammi storici come “The White Queen” fino a serie contemporanee di successo come “Power” e “Power Book II: Ghost”. Gli appassionati di serie tv avranno l’imbarazzo della scelta con le numerose opzioni disponibili su questa piattaforma di streaming.

Modalità di accesso a MGM+ e costo mensile

Per accedere al vasto catalogo di MGM+, è possibile attivare il canale direttamente su Prime Video e Mediaset Infinity. Il servizio ha un costo mensile di 3,99 €, offrendo agli utenti la possibilità di godere di 7 giorni di prova gratuita per testare la piattaforma. MGM+ è disponibile come canale indipendente sia su Amazon Prime Video che su Mediaset Infinity, offrendo un’ampia scelta di contenuti a un prezzo accessibile per gli appassionati di serie tv e film. Con un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di opzioni di intrattenimento, MGM+ si conferma come una destinazione ideale per gli amanti delle serie tv di qualità.

