MiiN Cosmetics: leader della k-beauty in Europa, 7 nuovi negozi aperti in Italia e colaborazione con Poke House

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Emiliano Belmonte

MiiN Cosmetics, nata nel 2014, ha l’ambizioso obiettivo di portare l’eccellenza della cosmesi coreana nel mercato europeo. Il brand si è distinto fin da subito per la sua accurata selezione di prodotti skincare, provenienti direttamente dalla Corea del Sud, una nazione rinomata per le sue innovazioni nel settore beauty. Con oltre 40 marchi coreani e più di 400 prodotti disponibili, MiiN offre una vasta gamma di trattamenti che spaziano dai detergenti alle creme, dalle maschere ai trattamenti specifici, tutti con l’obiettivo di garantire qualità, efficacia e una esperienza di bellezza unica.

L’evoluzione di MiiN Cosmetics nei negozi fisici

L’interesse crescente verso la k-beauty ha spinto MiiN Cosmetics ad aprire i primi store fisici. Nel 2014 è stato inaugurato il primo negozio a Barcellona, segnando l’inizio di un’importante espansione. Da allora, il brand ha aperto negozi a Madrid, Girona, Bilbao e in Italia, dove oggi conta sette negozi tra il centro e il nord del Paese:

Milano, Via Giovanni Omboni, 1

Milano, Via San Nicolao, 2

Torino, Via Garibaldi, 17

Roma, Via Cola di Rienzo, 299

Roma, Viale Libia, 122

Roma, Via Tuscolana, 735

Bologna, Via Ugo Bassi, 10/M

A settembre 2024, MiiN ha annunciato due nuove aperture:

Firenze, Via della Vigna Nuova, 83

Roma, Via Frattina, 72

Le nuove sfide del settore beauty secondo MiiN Cosmetics

In un’intervista con Maria Plaza, Global CMO di MiiN Cosmetics, ci è stato spiegato che la vera sfida per un brand di bellezza nel 2024 è la capacità di differenziarsi. “Non si tratta solo di offrire prodotti di alta qualità, ma di creare una esperienza di vendita unica“, ha dichiarato Plaza. “Il cliente non cerca più solo il prodotto, ma un percorso personalizzato che continua anche dopo l’acquisto, con risultati tangibili nella sua routine di bellezza quotidiana“.

Una collaborazione inaspettata: MiiN Cosmetics e Poke House

Per celebrare le nuove aperture, MiiN Cosmetics ha stretto una partnership con Poke House, celebre catena di poke, per il lancio della nuova linea di high protein bowl. Tra le proposte ci sono:

Super Protein

Beauty Bowl (arricchita con salsa menta e basilico con collagene )

(arricchita con salsa menta e basilico con ) Brain Booster

Low Sugar

Il collagene gioca un ruolo fondamentale in questa collaborazione, essendo un componente chiave per la salute della pelle e dei tessuti connettivi. Sia MiiN Cosmetics che Poke House condividono valori come il benessere e la qualità dei prodotti, offrendo un approccio completo alla cura di sé.

Eventi esclusivi a Firenze e Roma

In occasione delle nuove aperture, Poke House e MiiN Cosmetics hanno organizzato eventi speciali. Dal 18 al 22 settembre a Firenze, in Via della Vigna Nuova 83, e dal 25 settembre al 6 ottobre a Roma, in Via Frattina 72, chiunque acquisterà una Beauty Bowl MiiN Cosmetics branded riceverà in omaggio un set di scrub al collagene del brand coreano Mizon. Questo evento offre ai clienti l’opportunità di provare i benefici di una partnership che combina nutrizione e cura della pelle.

Il futuro del benessere secondo MiiN e Poke House

Vittoria Zanetti, Co-Founder & Executive Director di Poke House, ha commentato: “L’introduzione delle bowl ad alto contenuto proteico rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta innovativa. Ogni bowl è stata pensata per offrire benefici funzionali specifici, che spaziano dal miglioramento delle funzioni cognitive all’energia per l’allenamento e fino al benessere della pelle“. Questa collaborazione dimostra come benessere interno ed estetica possano andare di pari passo, garantendo un approccio olistico alla cura di sé.