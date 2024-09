Milano Beauty Week: l’arte del profumo in 300 eventi gratuiti, dal 25 al 29 settembre

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Milano Beauty Week, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà dal 25 al 29 settembre, offrendo oltre 300 eventi gratuiti dedicati al mondo della cosmesi e dell’olfatto. Questo evento non solo celebra l’importanza dei profumi nella vita quotidiana, ma invita i partecipanti a esplorare il legame tra la bellezza e i sensi, attraverso percorsi storici e culturali, laboratori e spettacoli. L’Accademia del Profumo, insieme a Cosmetica Italia, Cosmoprof ed Esxence, ha creato un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

L’importanza del profumo nella vita quotidiana

Ambra Martone, presidente della Accademia del Profumo, sottolinea come il profumo sia un elemento chiave per il nostro benessere e le relazioni sociali. “L’essenza è un elemento fondamentale della vita di tutti, per stare bene con noi stessi e sentirci bene con gli altri,” afferma. Durante la Milano Beauty Week, l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico riguardo alla funzione dei profumi, non solo come accessorio di bellezza, ma anche come elemento di connessione culturale e storica con la città di Milano. Attraverso tour olfattivi, i partecipanti possono esplorare i luoghi iconici di Milano, scoprendo la storia dei profumi che li caratterizzano, come la famosa connessione tra Milano e lo zafferano, un ingrediente essenziale nell’arte profumiera.

Attività e laboratori olfattivi per tutti

Il programma di eventi include una serie di laboratori olfattivi destinati a diverse fasce di età, per adulti e bambini. “Quest’anno, abbiamo ampliato l’offerta includendo attività per i più piccoli e i teenager,” spiega Martone. Questi laboratori permettono ai partecipanti di immergersi nel mondo dei profumi, creando fragranze personalizzate e scoprendo le materie prime, come il bergamotto, una delle componenti più iconiche della profumeria italiana. Gli allestimenti olfattivi e le mostre sono progettati per guidare i visitatori in un viaggio multisensoriale, che unisce arte, scienza e cultura, creando una sinergia unica tra i vari ambiti.

Un’esperienza cinematografica olfattiva

Un aspetto innovativo della Milano Beauty Week è l’integrazione del cinema nell’esperienza olfattiva. Un esempio è la proiezione del film premio Oscar “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores in ‘odorama’, una modalità che prevede l’uso di un kit speciale composto da 25 odori, abbinati alle scene più iconiche della pellicola. Questa esperienza audiovisiva non solo intrattiene, ma offre un’opportunità unica per riflettere sul potere evocativo delle fragranze, trasformando la visione in un’esperienza sensoriale completa.

Il gran finale e le celebrazioni

La Milano Beauty Week si concluderà con la 35/a edizione del premio ai migliori profumi dell’anno, che si terrà presso il prestigioso Teatro alla Scala di Milano. Durante questa cerimonia, verranno celebrati i risultati eccellenti nel settore della profumeria, con premi dedicati ai profumi più innovativi e apprezzati dai consumatori. Il concerto “Note di bellezza”, organizzato dall’Accademia Teatro alla Scala, rappresenterà un colpo di scena finale, collegando la musica all’arte della profumeria attraverso il linguaggio comune delle note e delle armonie.

L’arte del profumo e la sua evoluzione

Martone evidenzia come l’arte del profumo rappresenti un’eccellenza del made in Italy, un artigianato che deve essere tutelato e sostenuto. “La profumeria è un’arte che unisce scienza e creatività,” afferma, invitando a riflettere sulla formazione necessaria per preservare questa tradizione. L’interesse crescente verso le profumerie artistiche, con un pubblico che cerca fragranze uniche e personalizzate, dimostra una volontà di espressione individuale e autenticità nel mondo della profumeria.

In un contesto dove le fragranze diventano espressione di sé, la domanda su come scegliere il profumo giusto rappresenta uno dei temi più affascinanti. Martone ricorda che non ci sono scelte sbagliate, ma è essenziale testare i profumi sulla propria pelle, poiché le fragranze interagiscono in modo diverso con il pH personale e possono cambiare con le stagioni e gli stati d’animo.

La Milano Beauty Week si propone quindi non solo di festeggiare il mondo della profumeria, ma di educare e coinvolgere i partecipanti in un viaggio sensoriale dedicato.