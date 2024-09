Milano Fashion Week: Trasparenza e Nuove Tendenze Domineranno l’Estate 2023

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Durante la Milano Fashion Week, che si chiude oggi al Teatro alla Scala con la cerimonia di premiazione degli Awards alla sostenibilità, il concetto di trasparenza ha preso il centro della scena. Questo evento annuale non solo celebra la moda, ma offre anche uno spaccato sulle tendenze e l’impegno verso la sostenibilità nel settore. Diverse passerelle hanno mostrato come la lingerie si trasforma in un abbigliamento da giorno, a sottolineare una nuova sensualità che invita a un’estate all’insegna della scoperta e della libertà stilistica.

Tendenze trasparenti: dal total look alle intimità visibili

La sensualità in passerella

Una delle tendenze più forti emerse durante questa edizione della Milano Fashion Week è il total look trasparente. Le gonne, abiti e diversi modelli di sottovesti si caratterizzano per l’uso di materiali leggeri come chiffon, lino e cotone, che offrono un gioco di vedo-non vedo sorprendente. Le culotte e i top trasparenti sono diventati protagonisti, con camicie in chiffon e reggiseni a vista che richiamano modelli vintage degli anni ’50, come quelli proposti da Dolce e Gabbana. Questa nuova estetica di trattamento della lingerie rivela un approccio audace e moderno alla sensualità, conferendo alle longuette e alle long skirts un allure intrigante che fa da contrappunto alle tradizionali mini inguinali.

Shorts e abiti: la versatilità estiva

Oltre al total look, gli shorts continuano a essere un must di questa estate. Dai capi più casual a quelli più eleganti, ci sono opzioni per ogni contesto. Gli abiti in pizzo, dal semplice ma elegante al gioioso ed esuberante ricoperto di paillettes, offrono versatilità e un’ampia gamma di scelte per ogni occasione. Da Gucci, i trench lunghi e strutturati con strascico portano un’aria di mistero e fascino, contrastando i sofisticati cappotti di Bottega Veneta, che appaiono come una testimonianza del revival nostalgico. Questi capi si adattano sia a un’indossatrice che cerca discrezione, sia a chi desidera mostrare il proprio stile audace e ribelle.

Nuovi approcci: il gioco di genere e l’empowerment femminile

La fusione di stili e materiali

Nel complesso, la Milano Fashion Week di quest’anno si distingue per il suo approccio audace alla moda, che mette in risalto l’intersezione tra femminile e maschile. Le creazioni di Sportmax presentano trasparenze asimmetriche e tagli scultorei che creano un dialogo visivo tra i generi. The Attico propone una reinterpretazione dell’abito da sera, sposando tacchi alti e pants cargo per trasmettere un messaggio di empowerment femminile. Le gonne a pieghe di Prada, caratterizzate da cinture con moschettoni e ganci in acciaio, sembrano sfidare le convenzioni sociali sul vestirsi, incoraggiando a mostrare la pelle in modo strategico e giustificato.

Accessori di tendenza: da visiere a cappelli elaborati

Accessori e copricapi giocano un ruolo fondamentale in questa stagione. I cappelli-visiera con occhiali integrati sono un esempio perfetto di come il design possa combinarsi per creare un look finale frizzante e contemporaneo. Tra le proposte più audaci, si annoverano quelli di Antonio Marras, adornati con frange di rafia e piume, e le versioni piene di pizzo di Dolce e Gabbana, il cui fascino ha conquistato anche celebrità del calibro di Madonna. Il tocco finale dato dagli accessori non solo completa l’estetica di ciascun outfit, ma contribuisce anche a costruire una narrativa di indulgenza e creatività nell’abbigliamento.

Celebrità e protagonisti del mondo della moda

Star e ospiti d’onore a Milano

L’arrivo a Milano di icone come Naomi Campbell, tornata protagonista nelle passerelle, e Victoria dei Maneskin ha attirato l’attenzione dei media durante l’evento. Damiano David ha fatto la sua apparizione presso Diesel, sfoggiando un look audace con pantaloni di pelle e un petto nudo. Ma è Imane Khelif, la pugilessa algerina al centro di recenti polemiche, a catturare il maggior fermento quando ha sfilato per Bottega Veneta, diventando la figura più fotografata della Fashion Week. La presenza di Marina Abramovic, celebre artista, in prima fila per marchi come Fendi e Ferragamo, ha aggiunto un’aura di prestigio all’evento.

Un messaggio di libertà e auto-espressione

La Milano Fashion Week è quindi non solo uno spazio di espressione artistica e creativa, ma anche un crocevia di culture e stili. Il mix di eleganza e informale, d’impatto visivo, invita tutti a esplorare e celebrare la moda come un modo per esprimere la propria identità e personalità. Coloro che si avventureranno nel mondo delle tendenze estive verranno incoraggiati a scoprire e divertire, puntando su modelli e accessori che promettono di rappresentare il meglio della creatività contemporanea.