Milano Fashion Week: Trasparenze e tendenze per l’estate 2024 in passerella

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Milano Fashion Week, conclusasi con una cerimonia al celebre teatro alla Scala, ha messo in luce il tema della trasparenza, che sarà protagonista della moda estiva 2024. Durante l’attesissima settimana della moda, le proposte innovativa delle case di moda si sono alternate, accompagnate dagli Awards alla sostenibilità organizzati dalla Camera della Moda. Ecco tutte le tendenze emergenti dalle passerelle milanesi.

Tendenze estive: il total look trasparente

Materiali e stili in evidenza

Tra gli stili più distintivi emersi dalle sfilate, il total look trasparente ha catturato l’attenzione, proponendo soluzioni variegate. Abiti e gonne, dalle sottovesti ai tubini, sono stati realizzati con tessuti leggeri come chiffon, lino e cotone, perfetti per il periodo estivo. La trasparenza si manifesta in molteplici versioni: da un lato, le culotte si posizionano come la scelta più sobria, mentre dall’altro, i capi intimi, presentati come veri e propri gioielli, brillano sotto veli impalpabili.

La sensualità offerta da questi capi è evidente nelle longuette a matita con spacco, che sembrano aver preso il posto delle mini gonne, insieme a shorts che si affermano come must dell’estate. Le camicie di chiffon trasparente e i reggiseni, anche in stili vintage come quello a cono stilizzato da Dolce e Gabbana, sfidano le convenzioni della moda, proponendo un limbio invito a scoprire la figura femminile.

Abiti di pizzo e capispalla d’effetto

La voglia di esplorare nuove forme di seduzione continua con abiti di pizzo, sia semplici che riccamente decorati con paillettes e cristalli. I modelli variano notevolmente, passando da corti a lunghi, e si arricchiscono di capispalla esuberanti. Trench con strascico firmati Gucci e cappotti dal taglio classico, reinterpretati da Bottega Veneta, enfatizzano il contrasto tra coprire e scoprire.

La trasparenza fa il suo ingresso anche negli abiti a rete, in particolare con le proposte inventive di designer come Del Core e Antonio Marras. Non mancano le creazioni di Roberto Cavalli, caratterizzate da un maculato audace, e i tubini scintillanti di N21, che si abbinano a giubbini in pelle per un look audace e ribelle.

Il contrasto femminile e maschile in passerella

Giochi di genere con capi innovativi

Un’ulteriore tendenza, visibile in diverse sfilate, è quella dell’intersezione tra elementi femminili e maschili. Sportmax ha presentato capi asimmetrici e scultorei, mentre The Attico ha proposto abiti da sera da indossare con tacchi alti accoppiati a cargo pants. Questa fusione mette in risalto il concetto di empowerment femminile attraverso scelte stilistiche audaci e inconsuete.

Particolarmente intrigante è stata la proposta di Prada, dove le gonne a pieghe, declinate in chiave aristocratica, sono state accentuate da cinture provocatorie con ganci metallici, che lasciano intravedere la pelle con eleganza intellettuale.

Accessori di tendenza

Nella cornice di queste sfilate, gli accessori hanno ricoperto un ruolo decisivo nel completare i look, con copricapi sorprendenti e appariscenti. Cappelli-visiera dotati di occhiali incorporati, così come modelli impreziositi da frange di rafia, piume o pizzo, hanno spiccato tra le mise, richiamando l’attenzione su dettagli capaci di trasformare completamente un outfit.

Madonna, icona della musica pop, ha assistito a queste sfilate, infondendo il suo senso di divismo nel contesto della moda. Suoi pezzi distintivi in passerella hanno stupito, creando un’atmosfera vibrante e di grande impatto visivo.

Star e celebrità nel cuore della moda

Presenze illustri e momenti salienti

L’evento ha visto la partecipazione di figure illustri del panorama della moda e dell’entertainment. La supermodel Naomi Campbell ha incantato il pubblico tornando a calcare le passerelle, mentre Victoria, dei Maneskin, ha portato un tocco musicale allo show dedicato a Roberto Cavalli.

Damiano David, leader del gruppo, ha colto l’attenzione con un outfit audace, giungendo da Diesel con pantaloni di pelle e a petto nudo. Un altro momento di grande interesse è stato segnato dalla pugilessa algerina Imane Khelif, la quale, dopo aver affrontato polemiche legate alla sua sessualità, ha trionfato a Parigi, diventando la protagonista indiscussa della fashion week milanese, specialmente durante la sfilata di Bottega Veneta.

Inoltre, l’artista Marina Abramovic, presente in prima fila da Fendi e Ferragamo, ha portato il suo stile unico e iconico, rendendo il clima della settimana della moda ancora più affascinante. Infine, i campioni azzurri, presenti alla passerella di Boss, hanno interagito con il messaggio di libertà e ironia proposto da Emporio Armani, un richiamo a reinterpretare il modo di vestire.

Il messaggio di quest’edizione della Milano Fashion Week è chiaro: il gioco di scoprire e divertirsi sarà il tema dominante della moda estiva, con un appello a seguire le tendenze con attenzione e creatività.