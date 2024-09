Milano: il Tribunale per i minorenni autorizza incontro tra nonni e 17enne accusato di omicidio

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

In un episodio che ha scosso profondamente la comunità di Paderno Dugnano, il Tribunale per i minorenni di Milano ha concesso l’autorizzazione per un incontro tra i nonni e il giovane detenuto nel carcere minorile Beccaria, accusato di aver commesso un triplice omicidio. Questo avvenimento segue il tragico evento notturno avvenuto tra il 31 agosto e il primo settembre, quando il ragazzo ha ucciso a coltellate i genitori e il fratello di 12 anni. La decisione del tribunale arriva dopo una richiesta formale avanzata dalla difesa del minorenne.

Richiesta di incontro da parte della difesa

Il ruolo dell’avvocato Amedeo Rizza

L’istanza di incontro è stata presentata dall’avvocato Amedeo Rizza, legale del 17enne. Negli ultimi giorni, il legale ha sostenuto la necessità di facilitare un colloquio tra il giovane e i suoi nonni, stabilendo un contatto affettivo fondamentale in un momento di grande crisi personale per il ragazzo. Sia il minorenne che i familiari hanno espresso il desiderio di comunicare, evidenziando un legame che, nonostante le circostanze tragiche, continua a resistere.

L’autorizzazione del Tribunale segna un passo importante nel percorso legale del giovane. Ora rimane da stabilire la data in cui avverrà questo atteso incontro, che potrebbe rappresentare un momento di conforto sia per il 17enne che per i nonni, che hanno ripetutamente manifestato il loro supporto incondizionato.

La posizione della famiglia e il supporto emotivo

Un sostegno incondizionato nei confronti del giovane

Nonostante la gravità delle accuse e il contesto drammatico della vicenda, i nonni e gli zii del ragazzo hanno ribadito il loro impegno a non abbandonarlo. Questo supporto familiare è cruciale per il minorenne, il quale sta affrontando una situazione estremamente difficile in un ambiente carcerario. I familiari hanno espresso la volontà di stare accanto al giovane, aiutandolo nel suo percorso giudiziario. Questo attaccamento emotivo è essenziale per la sua stabilità mentale e il suo futuro.

Il colloquio tra il 17enne e i nonni rappresenta un’opportunità per rinnovare il legame familiare e affrontare insieme le sfide legali in corso. La famiglia si è dichiarata pronta a collaborare con gli avvocati per garantire la migliore difesa possibile, lasciando intravedere un forte desiderio di riparazione e comprensione.

Perizia psichiatrica e accusa di premeditazione

Gli sviluppi della difesa e il contesto giuridico

Parallelamente all’autorizzazione all’incontro, la difesa del 17enne sta lavorando per ottenere una consulenza psichiatrica affidata a un esperto nel campo. Questo esperto avrà il compito di valutare lo stato mentale del giovane al momento dei fatti e, in particolare, se fosse in grado di intendere e di volere. La difesa mira a discutere l’eventuale dubbio sulla responsabilità del minorenne in questa tragica vicenda e spera di dimostrare che non c’era una chiara intenzione premeditata dietro le azioni del ragazzo.

L’accusa di premeditazione è stata formulata dalla procuratrice facente funzione per i minori di Milano, Sabrina Ditaranto, e dalla pm Elisa Salatino. La disputa su questo punto è centrale nel processo e sarà affidata al giudice per la decisione finale. Il sistema giuridico si trova dunque ad affrontare una situazione delicata, in cui i diritti del minorenne devono essere bilanciati con la gravità del crimine commesso.

Funerali delle vittime a Paderno Dugnano

Un evento di lutto e commemorazione

Nel contesto di questa triste vicenda, domani si svolgeranno i funerali delle tre vittime della strage presso la località di Paderno Dugnano. L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, è stato designato per officiare le esequie, un’attività che rappresenta un momento di grande solennità e riflessione per la comunità colpita dal dolore. La cerimonia sarà un’importante occasione per i familiari e gli amici delle vittime di unirsi in un momento di commemorazione e lutto.

La tragedia ha generato sgomento e tristezza tra gli abitanti della zona, evidenziando la fragilità della vita e l’importanza dei legami familiari. Questa giornata di commemorazione rappresenterà un momento di unità per una comunità che sta cercando di affrontare un evento tanto drammatico e doloroso.