Milano si prepara per il Festival della Pasticceria Italiana: un evento dolce da non perdere

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Milano si appresta a diventare il centro nevralgico della dolcezza italiana con il Festival della Pasticceria Italiana, che si terrà il 5 e 6 ottobre presso i suggestivi Chiostri dell’Umanitaria. Organizzato dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani , questo festival annuale promette di essere una celebrazione della pasticceria di alta qualità, offrendo un’ampia varietà di dolci, eventi speciali e opportunità di degustazione. Le diverse edizioni del festival metteranno in evidenza dolcezze regionali, con quest’anno in particolare un focus su Veneto e Friuli Venezia Giulia.

un evento dedicato alla pasticceria di qualità

Un programma ricco e variegato

Il Festival della Pasticceria Italiana non è solo un’occasione per acquistare dolci artigianali, ma è anche un evento educativo e interattivo. I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a masterclass tenute dai migliori pasticceri italiani, dove potranno apprendere tecniche e segreti del mestiere. Ci saranno degustazioni guidate dove esperti del settore guideranno i partecipanti attraverso un’esperienza sensoriale unica, permettendo loro di esplorare sapori e aromi diversi. Inoltre, i talk e le conferenze offriranno spunti interessanti sulle tendenze attuali nel mondo della pasticceria.

Ospiti d’eccezione da diverse regioni

Quest’anno, il festival avrà come ospiti speciali i maestri pasticceri provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Queste due regioni porteranno con sé dolci tipici della loro tradizione, arricchendo l’offerta gastronomica della manifestazione. I partecipanti potranno assaporare specialità locali e scoprire le storie e le tecniche dietro queste prelibatezze, creando un ponte tra le diverse cucine regionali italiane.

numeri da record: artisti e creazioni

Oltre 50 accademici in scena

Il festival vedrà la partecipazione di oltre 50 accademici e maestri pasticceri, che proporranno un “viaggio dolce” attraverso l’Italia. Grazie a questa varietà di esperti, gli amanti della pasticceria potranno ammirare creazioni uniche e innovative, frutto di una tradizione che si unisce alla creatività contemporanea.

Una selezione di dolci artigianali

Saranno ben 150 le creazioni artigianali in mostra, spaziando dai classici della pasticceria italiana fino a proposte più audaci e moderne. Il pubblico avrà l’opportunità di acquistarli a prezzi calmierati, rendendo l’evento accessibile a tutti. Gli stand offriranno anche specialità salate, per soddisfare i palati dei visitatori più curiosi. Tra le delizie salate si possono trovare mini arancini al ragù, croissant innovativi e specialità tipiche delle diverse tradizioni regionali, come la trota affumicata con cream cheese alle erbe.

un evento da non perdere per gli amanti della dolcezza

Il Festival della Pasticceria Italiana rappresenta non solo un’opportunità per gustare dolci deliziosi, ma anche un’importante manifestazione culturale che celebra l’arte della pasticceria in tutte le sue forme. Per chi è appassionato di cucina, dolci e buona compagnia, il festival promette un’esperienza indimenticabile nel cuore di Milano. Con il suo focus sulla qualità, l’innovazione e la tradizione, questo evento si rivela un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del dolce.