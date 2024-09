Milano, studenti in presidio per il diritto alla casa e allo studio: la protesta riparte

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un gruppo di studenti ha organizzato questa mattina un presidio di fronte alla sede della Regione Lombardia a Milano, rinnovando l’appello per misure concrete che garantiscano condizioni adeguate per vivere e studiare nel capoluogo lombardo. Con l’inizio dell’anno accademico, gli studenti tornano in piazza per una battaglia che va avanti da oltre un anno, evidenziando le problematiche legate alla disponibilità di alloggi e all’accessibilità agli studi universitari.

Il ritorno in piazza: motivazioni e proteste

Un’accusa alle istituzioni

Il presidio di questa mattina non è stato un evento isolato, ma parte di un ciclo di mobilitazione che ha preso piede negli ultimi mesi. “Con l’inizio del nuovo anno accademico riparte anche la mobilitazione per il diritto alla casa e allo studio,” affermano gli organizzatori dell’evento. Queste parole sottolineano la determinazione degli studenti nel far sentire la loro voce, nel ribadire che il problema dell’accesso all’abitazione e alla formazione non può essere più ignorato. In particolare, gli studenti puntano il dito verso le istituzioni locali e nazionali, accusandole di non aver preso misure adeguate per affrontare le sfide che riguardano la vita di ognuno di loro.

Un percorso di lotta

Il movimento di protesta ha preso avvio poco più di un anno fa, e da allora ha mantenuto alta l’attenzione su un tema di fondamentale importanza. “Abbiamo rotto il silenzio sulla contraddizione del diritto alla casa e allo studio,” affermano i ragazzi. Questa lotta è diretta non solo verso la Giunta regionale, ma si estende anche alle diverse istituzioni che sembrano evitare responsabilità e, secondo gli studenti, eludono la richiesta di un intervento significativo. Durante l’incontro, è emerso chiaramente il desiderio di una mobilitazione continua, con l’obiettivo di mantenere vivace il dibattito istituzionale e pubblico su queste questioni cruciali.

Le richieste degli studenti: proposte concrete

Riforma della legislazione abitativa

Tra le proposte avanzate dai giovani c’è un’attenzione particolare agli aspetti legislativi che regolano il mercato degli affitti e la disponibilità di alloggi per gli studenti. La rimozione della legge 431/98, che regola il mercato della locazione, è diventata un punto centrale. Gli studenti chiedono, infatti, una revisione delle normative attualmente in vigore, sottolineando che leggi più eque potrebbero favorire l’accesso alla casa per chi è impegnato nello studio.

Quota di accesso per il servizio pubblico

In aggiunta, viene proposta la reintroduzione dell’equo canone per sostenere le famiglie e gli studenti con minori possibilità economiche. Inoltre, si richiede un divieto per i privati di partecipare ai bandi della legge 338/2000, per garantire che solo entità che operano per il bene comune possano gestire risorse destinate agli studenti. Queste misure, secondo il pensiero degli attivisti, sono essenziali per garantire un accesso equo alle risorse abitative e per rafforzare la responsabilità sociale delle istituzioni.

Il reddito studentesco

Un’altra proposta significativa è l’istituzione di un reddito studentesco, da finanziare attraverso contributi delle aziende che beneficiano della formazione degli studenti. Questo intervento potrebbe alleviare il peso economico che molti giovani devono affrontare per completare i loro studi, rendendo più accessibile l’università per tutti. Infine, l’elemento che raccoglie in sé le istanze di tutti gli studenti è la richiesta di studentati pubblici che siano gratuiti e accessibili. Questa richiesta rappresenta un simbolo di un diritto fondamentale, quello di avere un luogo in cui vivere durante il percorso di studi.

Queste richieste non si limitano a essere delle semplici rivendicazioni, ma rappresentano una battaglia che colpisce il cuore di molte delle ingiustizie che gli studenti vivono ogni giorno. La manifestazione di Milano di oggi potrebbe rappresentare solo l’inizio di un lungo percorso di confronto e discussione con le istituzioni competenti, il quale dovrà affrontare le crescenti tensioni e esigenze del mondo studentesco.