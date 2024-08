Monte Argentario in crisi: blackout di oltre 48 ore colpisce i comuni di Porto Ercole e Porto Santo Stefano

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un esteso blackout ha colpito Monte Argentario, in provincia di Grosseto, causando gravi disagi ai residenti e ai turisti. I problemi legati all’interruzione dell’energia elettrica, coincisi con il periodo di Ferragosto, hanno inflitto danni economici e disservizi a livello locale. Questo articolo analizza le cause e le conseguenze di questa emergenza energetica e le misure intraprese da Enel per evitare future interruzioni.

La situazione emergenziale nei comuni colpiti

Blackout e le sue conseguenze

Dal 14 agosto, Porto Ercole e Porto Santo Stefano hanno vissuto una situazione di emergenza, con il totale blackout che ha interessato i due paesi per oltre 48 ore. La mancanza di corrente ha privato le famiglie di essenziali come aria condizionata e frigoriferi, costringendo molti ad abbandonare l’idea di trascorrere le vacanze in questi luoghi. Il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, ha confermato che “alcune zone sono ancora al buio” in seguito ai guasti alla linea elettrica. Questa interruzione ha provocato non solo disagi, ma anche una sostanziale perdita economica per le attività commerciali, come ristoranti, bar e hotel, costretti a far fronte al deterioramento degli alimenti.

Le conseguenze non si sono limitate ai danni materiali. L’immagine turistica di Monte Argentario, meta ambita soprattutto nel periodo estivo, ha subito un colpo significativo. Gli operatori economici locali hanno espresso preoccupazione, evidenziando che i costi subiti sono elevati. Non a caso, il sindaco ha sollevato la questione dell’afflusso di turisti, suggerendo misure drastiche per la gestione della capienza durante i periodi di alta stagione.

Intervento di Enel e misure correttive

La risposta dell’azienda alla crisi

In seguito al blackout, Enel ha immediatamente avviato interventi per ripristinare la corrente nel minor tempo possibile. Durante la notte, gli operatori hanno installato cinque power station, tre delle quali destinate a Porto Santo Stefano e due a Porto Ercole, oltre a piccoli gruppi elettrogeni per supportare le esigenze delle utenze rimaste senza energia. Nonostante gli sforzi, le richieste di chiarimenti da parte degli utenti aumentavano, visto il protrarsi dei disagi.

La causa del blackout è stata identificata in un guasto a una dorsale elettrica, evidenziando l’urgenza di interventi strutturali per garantire una rete elettrica adeguata alla crescente domanda di energia. Enel ha comunicato di aver già presentato una richiesta per la realizzazione di nuove cabine elettriche e dorsali per ampliare la capacità dell’infrastruttura, con l’obiettivo di prevenire situazioni simili in futuro.

Testimonianze dai residenti e turisti

L’impatto sulla vita quotidiana e sulle attività commerciali

Le giornate di blackout sono state caratterizzate da problematiche non solo per i residenti, ma anche per gli operatori commerciali. Mauro e Andrea De Angelis, che gestiscono un pontile a Porto Ercole, hanno raccontato: “Molte attività sono state costrette a chiudere. I ristoranti hanno limitato il servizio a poche pietanze e la sera di Ferragosto ha visto pochissime persone lavorare.” L’assenza di energia ha compromesso anche i servizi di ricarica per barche e altre imbarcazioni, causando ulteriori disagi.

Le testimonianze di turisti rimasti in loco, poi, hanno messo in luce situazioni imbarazzanti e sconvenienti: “Non potevamo fare la doccia, non potevamo usare carte di credito né bancomat,” ha riferito una turista, evidenziando come la mancanza di corrente ha influenzato anche il modo di vivere quotidiano durante la vacanza.

La corrente è tornata solo poco prima dell’una di notte, al termine di giornate che avrebbero dovuto essere festive. Questa esperienza ha messo in evidenza non solo la fragilità dell’infrastruttura energetica nella zona, ma ha anche acceso un dibattito su come preservare e migliorare i servizi per garantire un’esperienza positiva a residenti e turisti.