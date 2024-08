Monte Mario: incendio devasta la collina e mette in luce il problema degli accampamenti abusivi

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La recente devastazione della collina di Monte Mario, avvenuta il 31 luglio, ha riacceso il dibattito sugli accampamenti abusivi che si sono moltiplicati negli ultimi dieci anni. L’ex parlamentare Stefano Pedica ha denunciato una situazione di degrado che mina la sicurezza e la salute dei cittadini. Le fiamme, originate verosimilmente da un pasto cucinato all’interno di uno di questi insediamenti, hanno costretto all’evacuazione di edifici pubblici e privati, mostrando le gravi conseguenze di un fenomeno sempre più evidente.

L’incendio di Monte Mario

Origini e conseguenze del rogo

L’incendio che ha devastato la collina di Monte Mario è scoppiato nella giornata di mercoledì 31 luglio, in particolare intorno a via Romeo Romei, nei pressi della Corte d’Appello di Roma. Secondo una stima delle autorità, il rogo sarebbe iniziato a causa di un intervento in una delle baraccopoli presenti nel parco, dove qualcuno stava preparando un pasto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando zone residenziali e causando evacuazioni in diverse località, inclusa la caserma dei carabinieri della compagnia Trionfale e la sede Rai di via Teulada.

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato la natura colposo dell’incendio, evidenziando che l’accampamento in cui è avvenuto l’episodio rappresenti un potenziale pericolo non solo per i residenti, ma per l’intera area. La rapidità con cui il fuoco si è diffuso ha sollevato interrogativi sulle misure di prevenzione e sul monitoraggio del territorio.

La denuncia di Stefano Pedica

Stefano Pedica, ex parlamentare e attivo presidente del Cantiere Democratico, ha nuovamente messo in evidenza la problematica degli accampamenti abusivi nel parco di Monte Mario. “Da dieci anni denuncio questa situazione di disagio e pericolo, ma ho trovato solo indifferenza da parte delle istituzioni,” ha dichiarato Pedica. Le sue parole richiamano l’attenzione su un problema visibile non solo ai residenti, ma a chiunque si trovi nell’area. L’ex parlamentare ha annunciato un’ulteriore iniziativa a settembre, un “Decoro day”, per coinvolgere i cittadini nella raccolta di evidenze fotografiche del degrado urbano.

Reazioni politiche e richieste di intervento

La denuncia della politica romana

La devastazione di Monte Mario ha suscitato forti reazioni nel panorama politico romano. Consiglieri regionali e membri del consiglio comunale hanno definito l’accaduto come un “atto criminale” che non può essere tollerato. Alessio D’Amato e Flavia De Gregorio hanno sottolineato che la presenza di accampamenti abusivi comporta rischi per la sicurezza dei cittadini e per la vita urbana nel suo complesso. La sproporzionata incidenza di incendi legati a tali insediamenti è stata un punto focale delle loro dichiarazioni.

Lavinia Mennuni, senatrice di FdI, ha ribadito che eventi del genere potrebbero essere prevenuti attraverso l’implementazione di misure proattive come il taglio delle sterpaglie e la creazione di percorsi di sicurezza. Allo stesso modo, politiche di monitoraggio e un controllo sistemico sono stati raccomandati da molteplici esponenti politici, sottolineando l’urgenza di affrontare la questione non solo come emergenza, ma come parte di una strategia più ampia per la tutela del territorio.

Testimonianze e azioni future

Italia, di fronte a questo scenario, ha bisogno di un rinnovato impegno nella lotta contro il degrado e l’illegalità. Maria Cristina Masi ha recentemente denunciato la continua formazione di accampamenti non solo a Monte Mario, ma in diverse aree della città. I gruppi politici, inclusi rappresentanti del Movimento 5 Stelle, hanno chiesto una risposta immediata e adeguata da parte delle autorità competenti, indicando che gli sgomberi del 2019 non sono stati sufficienti a mantenere la situazione sotto controllo.

Il coinvolgimento della comunità locale, attraverso iniziative di sensibilizzazione e la documentazione dei problemi, potrebbe rappresentare un passo importante per far emergere questa problematica e spingere le istituzioni a prendere misure efficaci, per proteggere i cittadini e il patrimonio ambientale della capitale. La questione degli accampamenti abusivi e delle loro conseguenze rappresenta una sfida che Roma sembra dover affrontare con urgenza, non solo per l’immediato, ma anche per garantire un futuro più sicuro e dignitoso per tutti i suoi abitanti.