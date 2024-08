Morire di una leggenda della politica abruzzese: addio a Ottaviano Del Turco, 79 anni

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La notizia della scomparsa di Ottaviano Del Turco, figura storica nel panorama politico abruzzese e nazionale, ha colpito profondamente la comunità. Conosciuto per il suo impegno e la sua dedizione durante la carriera, Del Turco è ricordato non solo per il suo ruolo di ex presidente della REGIONE ABRUZZO, ma anche per le sue precedenti cariche come vice segretario della CGIL e segretario del PSI. La triste comunicazione è stata diffusa dal figlio Guido attraverso un commovente messaggio su Facebook, lasciando un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

La carriera politica di Ottaviano Del Turco

Dall’attivismo sindacale alla leadership regionale

Ottaviano Del Turco ha intrapreso la sua carriera nell’ambito sindacale, contribuendo attivamente come vice segretario della CGIL. Questa esperienza gli ha fornito una solida base e una comprensione approfondita delle sfide lavorative e sociali che affrontano i cittadini. La sua capacità di comunicare e di relazionarsi con i lavoratori ha giocato un ruolo significativo nella sua ascesa politica.

Negli anni, Del Turco è diventato un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano, dove ha ricoperto la carica di segretario, influenzando le politiche di sinistra in Italia. La sua carriera ha raggiunto l’apice quando è stato eletto presidente della Regione Abruzzo nel 2005. Durante il suo mandato, Del Turco si è concentrato su temi cruciali come lo sviluppo economico, la sanità e l’educazione, cercando sempre di migliorare la qualità della vita dei cittadini abruzzesi.

Un’eredità politica significativa

Del Turco ha lasciato un segno indelebile nella storia della politica abruzzese. La sua leadership è stata caratterizzata da un forte impegno verso il bene comune e una visione strategica volta a modernizzare e rilanciare la Regione. La sua capacità di mediazione e dialogo, unita a una visione chiara delle necessità delle comunità, ha reso il suo mandato memorabile anche per i suoi successi in ambito sociale.

Ricordi e omaggi

La reazione della comunità e il ricordo del figlio

La notizia della morte di Ottaviano Del Turco ha suscitato una forte emozione tra i suoi cari, indicata in particolare dalle parole di suo figlio Guido. In un post su Facebook, Guido ha espresso il suo affetto e riconoscenza per gli anni trascorsi insieme, rivelando il profondo legame tra padre e figlio. “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca,” ha scritto, sottolineando l’importanza di Del Turco come figura di riferimento e supporto nella sua vita.

Le reazioni delle istituzioni e dei cittadini

L’impatto della morte di Del Turco si fa sentire non solo a livello familiare, ma anche a livello istituzionale e tra i cittadini. Politici, ex colleghi e cittadini abruzzesi hanno iniziato a manifestare il loro cordoglio attraverso social media e comunicati ufficiali. Le diverse reazioni testimoniano la stima e il rispetto che hanno sempre avuto nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e al miglioramento della comunità. Le celebrazioni della sua vita e del suo lavoro vedranno sicuramente nei prossimi giorni eventi commemorativi significativi.

Ottaviano Del Turco, con la sua carriera e il suo contributo alla politica, rimarrà una figura significativa nella memoria collettiva e nella storia della Regione Abruzzo, testimone di un periodo in cui le aspirazioni e le sfide sociali avevano già iniziato a plasmare la società contemporanea.