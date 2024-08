Morte di un giovane cuoco a Prato: i genitori escludono il suicidio e chiedono giustizia

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La tragica morte di Hu Lipeng, un giovane cuoco di origine italo-cinese di 19 anni, ha scosso la comunità di Prato. Ritrovato senza vita in una strada della città domenica sera, il suo decesso ha immediatamente suscitato interrogativi e preoccupazioni. I genitori del ragazzo, in un incontro con l’avvocato Tiziano Veltri, hanno escluso categoricamente l’ipotesi di suicidio e hanno espresso il loro sgomento per quanto accaduto. Attualmente, la procura di Prato ha avviato un’inchiesta per omicidio volontario nei confronti di ignoti.

La reazione della famiglia: dolore e incredulità

Dichiarazioni dei genitori

I genitori di Hu Lipeng, operai tessili di origini cinesi residenti a Prato, hanno espresso il loro dolore attraverso le parole del legale Tiziano Veltri. “Non c’è motivo per cui nostro figlio si sia gettato,” hanno affermato, sottolineando che il giovane era un ragazzo sereno, senza nemici e con una vita apparentemente tranquilla. “Era andato a trovare un amico e non avevamo motivo di essere preoccupati,” hanno aggiunto, descrivendo il momento in cui hanno appreso la notizia. “Ci hanno svegliato nella notte per informarci della sua morte. Siamo distrutti.”

Background familiare e professionale

Hu Lipeng era un ragazzo che aveva completato gli studi superiori a Prato ed era ben integrato nella comunità locale. Era un italo-cinese di seconda generazione, cresciuto tra le tradizioni cinesi e la cultura italiana. Dopo aver terminato la scuola, aveva trovato lavoro come cuoco in un ristorante di sushi nella stessa città, un impiego che lo rendeva felice e soddisfatto. I genitori descrivono il figlio come una persona solare e sempre sorridente, il cui tragico destino ha colto di sorpresa l’intera famiglia.

Indagini in corso: autopsia e accertamenti

Requisiti dell’autopsia

L’autopsia di Hu Lipeng è stata effettuata dal medico legale Luciana Sonnellini, su incarico della procura. L’indagine ha posto due quesiti fondamentali: la causa della morte e l’origine delle lesioni riscontrate sul corpo del giovane. I risultati di questi accertamenti sono cruciali per chiarire le circostanze del suo decesso e per capire se vi siano collegamenti con episodi di violenza o abuso di sostanze.

Analisi tossicologiche

In particolare, il pm ha richiesto analisi tossicologiche per verificare la presenza di eventuali residui di alcol o sostanze stupefacenti nel sistema di Hu. Queste informazioni possono rivelarsi determinanti per la ricostruzione della dinamica degli eventi che hanno portato alla sua morte. L’avvocato Veltri, che rappresenta la famiglia, ha dichiarato di attendere le relazioni degli inquirenti e non ha nominato un consulente, dimostrando fiducia nelle capacità del medico legale.

L’iter legale: attese e prossimi passi

Procedimento legale

Attualmente, le indagini condotte dai carabinieri stanno proseguendo senza sosta. La procura di Prato ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio volontario nei confronti di ignoti, un passo che indica l’intenzione di approfondire la questione e verificare ogni possibile pista. La famiglia di Hu Lipeng attende con apprensione i risultati delle indagini e il nulla osta per la cremazione del corpo, che potrebbe richiedere del tempo a causa della complessità della situazione.

Un appello alla comunità

In questo difficile momento, la comunità di Prato si stringe attorno alla famiglia di Hu, che ha chiesto giustizia per il loro ragazzo. La mobilitazione della comunità e l’attenzione mediatica potrebbero giocare un ruolo importante nel garantire che la verità venga alla luce, portando così a una maggiore tutela per i giovani come Hu Lipeng e per tutti coloro che, come lui, potrebbero trovarsi in situazioni di vulnerabilità.