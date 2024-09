Mostra fotografica “Donne della Terra”: un tributo all’imprenditoria femminile siciliana al G7 Agricoltura

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Giordana Bellante

In un contesto ricco di sfide e opportunità, la Sicilia ospita una significativa mostra fotografica, promossa da Confagricoltura Donna Sicilia, dedicata alle donne imprenditrici del settore agricolo. Questo evento coincide con il G7 Agricoltura, un’occasione preziosa per mettere in luce il contributo delle aziende a conduzione femminile che, in un’estate segnata dalla siccità, affrontano le difficoltà del proprio lavoro con determinazione e innovazione.

La mostra: “Donne della Terra tra crisi e innovazione”

Un’iniziativa di Confagricoltura

La mostra fotografica “Donne della Terra tra Crisi e Innovazione” si svolge negli spazi di Confagricoltura nazionale, situati a largo Aretusa nell’incantevole isola di Ortigia. L’evento è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e rappresenta un frutto del lavoro appassionato di un team composto dalla presidente di Confagricoltura Donna Sicilia, Maria Pia Piricò, e dalla coordinatrice del progetto, Serenella Caruso. Attraverso una serie di ritratti e immagini evocative del paesaggio agricolo siciliano, la mostra mira a rivelare al pubblico storie di resilienza e di creatività.

Il percorso espositivo

La mostra mette in evidenza una ventina di aziende che operano nei settori cerealicolo, orticolo e nell’allevamento, localizzate nelle province di Palermo, Caltanissetta, Enna e Agrigento. Ogni fotografia racconta la storia di diverse imprenditrici che dedicano il proprio impegno alla valorizzazione dei loro territori. Queste donne affrontano quotidianamente le varie sfide che il settore agricolo si trova ad affrontare, specialmente in un particolare momento storico reso difficile dalla siccità che ha colpito la regione. L’esposizione, attraverso la potenza delle immagini, riesce a trasmettere emozioni e a sottolineare la connessione tra le donne e le loro terre.

L’inaugurazione e le attività collegate

Dettagli sull’evento

L’inaugurazione della mostra è fissata per domenica 22 settembre alle 18, alla presenza di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Fino al 29 settembre, i visitatori potranno ammirare queste opere fotografiche che non solo raccontano attualità, ma anche la tradizione e la ricchezza del patrimonio agricolo siciliano. L’evento è parte integrante delle attività organizzate da Confagricoltura, creando di fatto un ponte tra il mondo dell’agricoltura e quello della cultura visiva.

Il contributo della cultura

Ad arricchire l’iniziativa è prevista una presentazione che include un testo curato dalla presidente del FAI Sicilia, Sabrina Milone, il quale serve a sottolineare l’importanza di preservare e valorizzare il paesaggio agricolo. Questa mostra non è solamente un’esibizione di fotografie, ma anche un passo verso la sensibilizzazione del pubblico riguardo alla necessità di tutelare l’ambiente e promuovere un’idea di agricoltura sostenibile, finalizzata a garantire un futuro migliore.

Il contesto dell’agroalimentare siciliano

Sfide attuali

L’agricoltura in Sicilia, che ha sempre avuto un ruolo centrale nell’economia regionale, sta vivendo un periodo critico. La siccità ha provocato, infatti, una crisi non indifferente per molte delle aziende agricole dell’isola. Tuttavia, queste difficoltà non hanno fermato le imprenditrici siciliane, che continuano a investire in innovative tecniche di coltivazione e a diversificare le loro attività, aprendosi sempre più al turismo ambientale e all’offerta di esperienze dirette con la natura.

Opportunità per il futuro

Questo fermento ha portato a una rinnovata attenzione sull’agroalimentare siciliano, un settore ricco di tradizioni e potenzialità. La mostra rappresenta, quindi, non solo una celebrazione dell’imprenditoria femminile ma anche un’opportunità per aprire discussioni più ampie su come sostenere e valorizzare l’agricoltura locale. Il dialogo tra tradizione e innovazione diventa cruciale per garantire una crescita sostenibile del settore.

L’evento evidenzia l’importanza del ruolo femminile nell’agricoltura, facendo emergere una realtà spesso poco conosciuta ma vitale per il futuro della Sicilia e del suo patrimonio agricolo.