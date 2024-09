MOTORI CAPITALE: il salone di veicoli d’epoca a Roma che celebra la cultura motoristica italiana

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Redazione

Nel cuore pulsante di Roma, il weekend del 21 e 22 settembre promette di trasportare gli appassionati di motori in un viaggio attraverso la storia dell’automobile. MOTORI CAPITALE, la prima edizione di un esclusivo salone di veicoli d’epoca, si svolgerà presso Fiera Roma, creando un’occasione imperdibile per scoprire e celebrare il motorismo storico. Questo evento avrà come protagonisti automobili, motociclette e altri mezzi di trasporto che hanno segnato epoche e culture, arricchendo l’immaginario collettivo.

motorismo storico a Fiera Roma

Fiera Roma accoglie MOTORI CAPITALE, un’esposizione di veicoli storici che riporta l’attenzione sulla tradizione automobilistica romana. Tre padiglioni e spazi esterni tra i più attrattivi d’Italia ospiteranno centinaia di mezzi storici, ognuno con una sua storia da raccontare. “Roma ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il motorismo storico, con una tradizione ricca di piloti d’eccellenza e una bellezza ineguagliabile,” afferma la Consigliera Giulia Tempesta. Con questo evento, la Capitale torna a rivestire un ruolo centrale per gli appassionati del settore, unendo la cultura, la storia e una passione che travalica le generazioni.

La manifestazione non è solo un’opportunità per ammirare veicoli d’epoca, ma rappresenta anche un riconoscimento al patrimonio motoristico, dagli esemplari più iconici a recenti restauri di auto classiche. La varietà di modelli e il loro collegamento con la storia del motorismo rendono MOTORI CAPITALE un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nella cultura automobilistica.

protagonisti e ospiti di rilievo

MOTORI CAPITALE ha attratto l’attenzione di numerosi enti e associazioni del settore. ACI-Automobile Club d’Italia, Club ACI Storico, Automobile Club Roma, e ASI-Automotoclub Storico Italiano rappresentano solo alcune delle istituzioni che parteciperanno a quest’evento. Tra gli esemplari che saranno in mostra vi saranno anche auto storiche della Fondazione Bulgari, tra cui una Papamobile, destinate a catturare l’attenzione degli appassionati di motori e non solo.

Gli organizzatori, Eugenio Bernardi e Sergio Arienzo di Feel Eventi Srls, sottolineano come il motorismo non sia solo passato, ma anche un patrimonio culturale vivo da riportare in auge. Fabio Casasoli, amministratore di Fiera Roma, aggiunge che la manifestazione arricchirà ulteriormente l’offerta fieristica della Capitale, accogliendo una vasta gamma di visitatori e appassionati. Non mancheranno anche importanti figure del motorsport contemporaneo, creando così un legame tra passato e presente nella comunità motoristica italiana.

esposizioni interattive e momenti di coinvolgimento

L’evento non si limita a semplici esposizioni statiche; la programmazione prevede una serie di attività che coinvolgeranno i visitatori. I modelli storici saranno messi a confronto con le ultime novità del mercato, creando un dialogo tra tradizione e innovazione. Tra le esibizioni uniche spiccherà il motoscafo Kineo, progettato da Ferdinand Porsche per il suo uso personale.

Inoltre, lo stand ACI offrirà una serie di talk e dibattiti dedicati alla storia del motorismo a Roma, con contributi di importanti nomi del settore. Sarà un’occasione per analizzare l’andamento del mercato e le riflessioni sulla mobilità da un punto di vista culturale e storico. L’esposizione metterà in risalto anche auto e motocicli di rilevanza storica legati alla Capitale, rendendo il tutto un reale omaggio alla città e al suo patrimonio motoristico.

Un’altra attrazione è rappresentata dall’ASI Village, area dedicata all’automotoclub storico italiano, che offrirà spazi interattivi e mostre tematiche progettate per coinvolgere il pubblico. La mostra “Gli scultori della velocità”, che celebra l’arte e l’ingegneria delle auto sportive, rappresenta un ponte tra il design automobilistico e la creatività, mentre il tricolore formato da tre Alfa Romeo Giulietta sottolinea il forte legame tra la tradizione automobilistica italiana e il senso di identità nazionale.

momenti di spettacolo e intrattenimento

Uno degli aspetti più attesi di MOTORI CAPITALE è l’Area Passione Rossa, dove il club Ferrari presenterà modelli iconici, tra cui l’auto celebre di Magnum P.I. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare una parata di Ferrari storiche provenienti da tutta Italia.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche ai temi della solidarietà e dell’inclusività. Durante l’evento, ragazzi diversamente abili avranno l’opportunità di calarsi nel ruolo di “meccanici per un giorno”, vivendo un’esperienza unica e coinvolgente accanto a piloti esperti. Questo gesto non solo favorisce l’inclusione, ma celebra anche la passione comune per il motorismo, contribuendo a costruire una comunità coesa e solidale.

Oltre alle esibizioni automobilistiche, ci saranno raduni di auto storiche di vari modelli, offrendo un’ulteriore occasione per appassionati e curiosi di interagire e condividere esperienze. La fiera promette di essere un evento vivo, contemporaneo e inclusivo, con momenti di grande spettacolo e interazione.

come partecipare all’evento

Per prendere parte a questa celebrazione del motorismo storico, è necessario acquistare il biglietto in prevendita su Vivaticket, con un costo di 12,00 euro, che include 1,50 euro di diritti di prevendita. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto di 1,20 metri di altezza e per i disabili e i loro accompagnatori, previo esibizione di documentazione adeguata. Tra i partner dell’evento, ci sarà anche Rinascente, che offrirà materiali promozionali e omaggi ai visitatori.

L’area dedicata a parcheggio offre praticità e accessibilità, garantendo un’esperienza fluida e organizzata. I visitatori potranno godere di un weekend all’insegna della passione per i veicoli d’epoca, con una fitta programmazione di eventi e attività che renderanno MOTORI CAPITALE un appuntamento memorabile nel panorama degli eventi culturali dedicati al motorismo.