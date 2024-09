Mytiliade 2024: un viaggio gastronomico nel cuore del Mediterraneo a Lerici dal 13 al 15 settembre

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Redazione

Si avvicina l’attesissimo evento biennale Mytiliade, che quest’anno avrà luogo dal 13 al 15 settembre 2024 a Lerici, una località affascinante del Golfo dei Poeti. La manifestazione promette di esplorare la cultura gastronomica del Mediterraneo attraverso quaranta eventi, che offriranno ai partecipanti un’opportunità unica di scoprire le tradizioni culinarie e le storie dei territori mediterranei. Tra il fascino del borgo ligure e la presenza della ministra Daniela Santanché per la premiazione come Best Tourism Village 2023 da parte dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, Mytiliade si preannuncia come un palcoscenico di riflessioni gastronomiche e geopolitiche.

Il programma di Mytiliade: gastronomia, cultura e riflessione

Eventi e show cooking

La manifestazione Mytiliade non è solo un festival gastronomico, ma è un momento di incontro tra cultura, cucina e società. Si partirà dalle pregiate cozze del Golfo dei Poeti, denominate “muscoli”, per intraprendere un viaggio che abbraccia narrazioni contemporanee. Il sindaco Leonardo Paoletti sottolinea l’importanza di Lerici come centro nevralgico di scambio culturale, dove la cucina diventa veicolo di dialogo. Nel corso della tre giorni, diversi chef di fama come Valerio Braschi, Wafik Belaid, Katia Zanghi, Ivano Ricchebono e Giacomo Caravello si alterneranno ai fornelli per show cooking che promettono di deliziare il pubblico con piatti innovativi e tradizionali, enfatizzando l’importanza della cucina nella cultura mediterranea.

Dialoghi e temi attuali

Non mancheranno momenti di riflessione riguardo alle questioni geopolitiche che interessano il Mediterraneo. Alcuni talk approfondiranno temi cruciali, invitando esperti e pensatori a discutere come le dinamiche politiche influenzano la gastronomia e viceversa. La presidente di Italian Blue Growth, Cristiana Pagni, ha enfatizzato la dualità di Mytiliade come evento di intrattenimento accessibile al grande pubblico, ma al contempo come un’importante opportunità per affrontare tematiche rilevanti che riguardano il mare e le tradizioni culinarie.

Aree tematiche e attività per tutte le età

Il mercatino del Mediterraneo

Mytiliade 2024 presenterà diverse aree tematiche per i partecipanti. Tra queste, il GourMed, un mercatino dedicato alla scoperta di prodotti tipici del Mediterraneo, e un’area food & wine che offrirà la possibilità di degustare ostriche del golfo e vini locali al calice. Questa varietà di opzioni gastronomiche permette ai visitatori di approcciarsi alla cucina mediterranea in modo diretto e coinvolgente.

Attività per i bambini

Un particolare focus è stato dedicato ai più giovani, con laboratori creativi ed eventi speciali che stimoleranno l’interesse per la cultura marittima e gastronomica. Una visita guidata via mare allo stabulatore di Santa Teresa rappresenta un’opportunità imperdibile per avvicinare i bambini al mondo del mare e della cucina, rendendo Mytiliade un evento adatto a tutte le età.

Mytiliade 2024: un’occasione da non perdere

Un legame con la Sicilia e la Tunisia

Quest’anno, Mytiliade fa un ulteriore passo avanti, ospitando la Sicilia come Regione Europea della Gastronomia 2025 e una delegazione tunisina. Vittorio Castellani, giornalista chef ed event designer, sottolinea l’importanza di questa scelta, che evidenzia il legame culturale e gastronomico tra le diverse tradizioni del Mediterraneo. Il taglio del nastro si svolgerà venerdì 13 settembre presso la Rotonda Vassallo, dando il via a tre giorni all’insegna del gusto e della convivialità.

La manifestazione Mytiliade si prepara a diventare un punto di riferimento per chi desidera immergersi nella cultura gastronomica del Mediterraneo, offrendo riflessioni, degustazioni e momenti di pura gioia culinaria.