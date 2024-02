Naomi Campbell lancia una collezione femminile in collaborazione con Boss

Hugo Boss e Naomi Campbell collaborano per una nuova capsule collection di abbigliamento femminile

Il marchio di moda Hugo Boss ha annunciato una nuova collaborazione con la supermodella Naomi Campbell per una capsule collection dedicata ai viaggi. La collezione, chiamata “Naomi x Boss”, fa parte della strategia di crescita del marchio nel settore dell’abbigliamento femminile e presenta una selezione di capi iconici per un guardaroba versatile.

La collezione combina silhouette moderne con la sartorialità distintiva di Hugo Boss e include capispalla, capi in tessuti tecnici, capi sportivi di alta qualità e calzature. Tra i look principali ci sono rivisitazioni moderne di capi sartoriali, come un abito doppiopetto grigio gessato in lana elasticizzata con finitura antipiega. Un altro look presenta una versione aggiornata del classico trench, realizzato con una stampa leopardata all-over e una finitura idrorepellente.

La collezione è stata creata pensando ai viaggiatori moderni e offre capi versatili e facili da indossare. Naomi Campbell ha commentato: “I capi riflettono il mio modo di essere, sono sempre pronta per le avventure future, ma non voglio rinunciare al mio stile. Inoltre, i tessuti anti-piega rendono i capi perfetti da mettere in valigia senza problemi.“

La collaborazione tra Hugo Boss e Naomi Campbell è stata molto significativa. Marco Falcioni, svp of creative direction di Hugo Boss, ha dichiarato: “È sempre un onore lavorare con Naomi. La collezione è stata ispirata dalle sue esperienze, gusti e passioni. Naomi ha condiviso input creativi significativi durante tutto il processo di sviluppo, mixando i codici tipici di Boss con il suo stile iconico.“

La capsule collection “Naomi x Boss” utilizza tessuti di alta qualità come cashmere, cupro e maglieria di lusso. La palette dei colori comprende viola, nero, bianco e color mandorla. La campagna pubblicitaria è stata realizzata dal fotografo Mikael Jansson, con la direzione creativa di Trey Laird e lo styling di Jenke Ahmed Tailly.

La collezione “Naomi x Boss” è un’opportunità per le donne di esprimere il proprio stile in modo elegante e confortevole durante i loro viaggi. La collaborazione tra Hugo Boss e Naomi Campbell rappresenta un connubio di talento e creatività che promette di portare nuove proposte di moda nel settore dell’abbigliamento femminile.

About The Author