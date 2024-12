Natale di solidarietà 2024: successo all’Auditorium Conciliazione con Luciano Ciocchetti e Massimiliano Maselli

Ultimo aggiornamento il 10 Dicembre 2024 by Emiliano Belmonte

Roma, 10 dicembre 2024 – L’Auditorium Conciliazione è stato il teatro del Natale di Solidarietà 2024, un evento benefico che ha visto la partecipazione di artisti, istituzioni e un pubblico numeroso. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Per chi da solo non ce la fa, ha raccolto fondi a favore di associazioni che operano nel sociale e nel sanitario, confermandosi un appuntamento di grande valore umano e culturale.

Spettacolo e intrattenimento al servizio della solidarietà

La serata, condotta dalla brillante giornalista Claudia Conte, ha regalato momenti di emozione e divertimento. Ad aprire l’evento, la Banda dei Granatieri di Sardegna, che ha incantato il pubblico con l’Inno di Mameli. Tra gli altri protagonisti, il comico Maurizio Battista, i cantautori Vincenzo Capua e Gianfranco Lacchi, la tribute band Daniele Si Nasce, che ha reso omaggio a Renato Zero, e l’illusionista Francesco Frattarelli, con i suoi straordinari numeri di magia.

La partecipazione delle istituzioni

Numerosi i rappresentanti istituzionali che hanno partecipato alla serata, tra cui le consigliere regionali Edy Palazzi e Chiara Iannarelli, la consigliera capitolina Francesca Barbato, e i presidenti delle Asp San Michele e Santa Maria in Aquiro, Giovanni Libanori e Gianfranco Bafundi. Erano inoltre presenti il membro del Cda Centrale del Latte Enrico Cola e il presidente di Agis Lazio Francesco Carducci, a testimoniare il sostegno delle istituzioni all’evento.

Il significato del natale di solidarietà

L’iniziativa, promossa dall’On. Luciano Ciocchetti e dall’assessore regionale Massimiliano Maselli, ha l’obiettivo di aiutare associazioni che spesso faticano a reperire risorse. “Il Natale di Solidarietà rappresenta un’occasione per dare supporto concreto a chi vive situazioni di disagio,” hanno dichiarato Ciocchetti e Maselli. “Un sentito ringraziamento va agli artisti che si sono esibiti gratuitamente e al pubblico che ha partecipato con grande generosità.”

Un aiuto concreto per le associazioni

I fondi raccolti durante la serata saranno destinati a sostenere associazioni del terzo settore, consentendo loro di continuare le attività a favore di chi è in difficoltà. Il Natale di Solidarietà 2024 si conferma così un evento essenziale per la città di Roma, capace di unire intrattenimento e impegno sociale in un abbraccio solidale verso chi ha più bisogno.