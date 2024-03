NBC conferma il rinnovo di Chicago Fire 13, Chicago PD 12 e Chicago Med 10

NBC ha annunciato ufficialmente il rinnovo delle amate serie Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med per la prossima stagione televisiva 2024/2025. Con una conferma in anticipo rispetto agli Upfronts di maggio, la rete Comcast si prepara ad accogliere rispettivamente la tredicesima stagione di Chicago Fire, la dodicesima di Chicago PD e la decima di Chicago Med.

Il successo del franchise di Dick Wolf

Il franchise di serie televisive creato da Dick Wolf, che include le popolari serie di One Chicago insieme a Law & Order, continua a dimostrare il suo appeal presso il pubblico televisivo. Oltre alle serie ambientate a Chicago, NBC ha anche confermato i nuovi capitoli di Law & Order – I due volti della legge e Law & Order: SVU per le stagioni 24 e 26 rispettivamente. Mentre lo stato di Law & Order: Organized Crime rimane incerto, le produzioni restano un punto fermo nella programmazione di Universal Television, in collaborazione con Wolf Entertainment.

Trionfo di ascolti e pubblico

Le serie del franchise One Chicago si confermano tra le preferite del pubblico televisivo. Con una media di 12,6 milioni di telespettatori a settimana per Chicago Fire, seguita da Chicago PD con 12 milioni e Chicago Med con 10,5 milioni, le emozionanti storie delle serie continuano a catturare l’attenzione di una vasta platea. NBC conferma che Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. si posizionano ai vertici della classifica per il pubblico totale del mercoledì sera, mentre Law & Order: SVU è il programma numero uno del giovedì tra gli spettatori più giovani di età compresa tra i 18 ei 49 anni.

Prospettive future e incertezze

Il franchise televisivo One Chicago dimostra una resistenza straordinaria, superando il tradizionale traguardo delle dieci stagioni. Con Chicago Med che si prepara a raggiungere questo importante traguardo, emergono dubbi riguardo al futuro di Law & Order: Organized Crime. Lo spin-off con Christopher Meloni ha visto turbolenze dietro le quinte, sollevando interrogativi sulla sua continuità e direzione futura.