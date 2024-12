Nemi festeggia il Natale con “Arte d’Inverno”: Un programma ricco di emozioni

Ultimo aggiornamento il 3 Dicembre 2024 by Emiliano Belmonte

Nemi, uno dei borghi più affascinanti d’Italia, si prepara ad accogliere il Natale con il programma “Arte d’Inverno”. Da fine novembre a gennaio 2025, il paese diventa il palcoscenico di eventi straordinari che mescolano arte, tradizione e magia, offrendo momenti indimenticabili per tutti.

Il Natale prende vita a partire dal 29 novembre

Il 29 novembre 2024 apre ufficialmente le festività natalizie con la mostra “Balconi Fioriti 2024”, un tributo alla bellezza dei balconi decorati che addobbano il borgo. Allo stesso tempo, presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli, verrà inaugurata la mostra “La finestra sul lago”, che unisce arte e natura, facendo rivivere l’incanto del paesaggio che circonda Nemi.

Suoni natalizi che risvegliano il borgo

Il 1 dicembre, le vie di Nemi si riempiranno della melodia delle zampogne, tradizionali strumenti natalizi che, con il loro suono suggestivo, daranno il via alle celebrazioni. Le zampogne saranno il simbolo di un Natale che si fonde con la cultura e la storia del borgo, creando un’atmosfera unica e accogliente.

Un’atmosfera incantata con l’illuminazione natalizia

Il 7 dicembre, Nemi vedrà l’accensione del grande albero di Natale e delle luminarie, che trasformeranno il borgo in un paese incantato. Le luci brillanti e il calore delle festività renderanno ogni angolo del paese ancora più speciale, facendo vivere a residenti e visitatori un’esperienza natalizia unica.

La magia del Natale a Palazzo Ruspoli

Dal 8 dicembre al 6 gennaio, Palazzo Ruspoli aprirà le sue porte per ospitare la Casa di Babbo Natale. Qui, grandi e piccini potranno vivere la magia del Natale, incontrare Babbo Natale e immergersi in un mondo incantato dove le storie prendono vita. Un’esperienza che renderà indimenticabili queste festività.

Incontri natalizi per tutti

Il 22 dicembre, i bambini potranno incontrare Babbo Natale in Piazza Umberto I, dove l’atmosfera sarà pervasa dalla gioia e dalla magia natalizia. La Messa della Notte di Natale del 24 dicembre, celebrata nella Chiesa di Santa Maria del Pozzo, offrirà un momento di raccoglimento spirituale, mentre il suono delle zampogne accompagnerà ancora le festività del 25 dicembre e del 1 gennaio, mantenendo viva la tradizione.

Un evento spettacolare per l’Epifania

Il 6 gennaio, Nemi vivrà il suo evento più spettacolare con la discesa acrobatica della Befana dalla Torre di Palazzo Ruspoli. Un’esperienza emozionante che culminerà con una pioggia di caramelle, regalando sorrisi e felicità a tutti i presenti. Un finale di festa che lascerà il segno nel cuore di chi parteciperà.

Un programma ricco di cultura e intrattenimento

Il programma natalizio di Nemi offre anche una varietà di eventi culturali, come mostre d’arte, concerti lirici e spettacoli teatrali, che renderanno il Natale ancora più speciale. Ogni appuntamento è pensato per coinvolgere famiglie, bambini e adulti, creando un’atmosfera di gioia, cultura e condivisione.

Vivi il Natale a Nemi: un’esperienza senza pari

“Nemi, uno dei Borghi più belli d’Italia, vi aspetta per vivere il Natale più magico di sempre”, afferma il Sindaco Alberto Bertucci. Un invito a tutti a scoprire il fascino di questo borgo che, con le sue tradizioni e la sua accoglienza, sa trasformare ogni momento in un ricordo prezioso.

Per maggiori dettagli e per scoprire tutti gli eventi in programma, visita il sito ufficiale del Comune di Nemi: comunedinemi.rm.it.