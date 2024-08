Nessun sei e nessun cinque e uno nel Superenalotto del 23 agosto 2024, jackpot sale a 66 milioni

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Redazione

Il concorso del Superenalotto di oggi, 23 agosto 2024, ha visto l’assenza di un “6” e di un “5+1”, ma ha comunque registrato un vincitore del “5” che si è aggiudicato un premio di 119.350,70 euro. La schedina vincente è stata giocata presso un punto vendita di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In seguito alla mancanza di vincite con importi maggiori, il jackpot per il prossimo concorso è aumentato, toccando quota 66 milioni di euro.

Come verificare le vincite del Superenalotto

I giocatori possono facilmente controllare le eventuali vincite attraverso l’app ufficiale del Superenalotto. Questa applicazione consente di scannerizzare le proprie schedine e verificare se si è ottenuta qualche vincita, senza dover recarsi fisicamente in un punto vendita. Inoltre, per coloro che desiderano controllare le schedine giocate in passato e mai verificate, è disponibile online un archivio completo con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi ha smemorato i propri numeri o ha giocato più di una volta, assicurando così che nessuna vincita rimanga inosservata. L’interfaccia dell’app è semplice e intuitiva, rendendo il processo di verifica rapido e senza complicazioni.

I premi del Superenalotto: come funzionano

Il Superenalotto offre diverse modalità di vincita in base ai numeri indovinati, con una gamma di premi che va da semplice vincita di pochi euro fino a somme significative. Le vincite sono distribuite in vari livelli, consentendo a chi indovina anche solo due numeri di ricevere un premio. Ecco una panoramica dei premi per ciascun punteggio:

2 numeri indovinati : orientativamente si vincono 5 euro .

: orientativamente si vincono . 3 numeri indovinati : il premio si aggira intorno ai 25 euro .

: il premio si aggira intorno ai . 4 numeri indovinati : il premio sale a circa 300 euro .

: il premio sale a circa . 5 numeri indovinati : la vincita stimata è di circa 32.000 euro .

: la vincita stimata è di circa . 5 numeri indovinati + Jolly: si può vincere attorno ai 620.000 euro.

L’entità dei premi è influenzata anche dal jackpot complessivo, che cresce con ogni concorso non vinto. Pertanto, la possibilità di ottenere una vincita significativa aumenta con l’accumularsi dei fondi nel jackpot. Questo il sistema incentivante del Superenalotto permette a un vasto pubblico di partecipare, poiché anche premi più modesti possono portare un sorriso e una soddisfazione ai giocatori.

La combinazione vincente del concorso odierno

Nel concorso di oggi, 23 agosto 2024, la combinazione vincente è stata rivelata come segue: 5, 7, 59, 70, 72, 73. A completare il tableau, il Numero Jolly è 33 e il Numero SuperStar è 4. Nessuna delle combinazioni vincenti ha portato a un jackpot significativo, specialmente considerando l’importo accumulato per il prossimo concorso. La combinazione di oggi conferma la natura imprevedibile del gioco, dove ogni estrazione porta con sé non solo la possibilità di vincita, ma anche di grandi aspettative per il futuro prossimo. La sfida di indovinare i numeri fortunati continua ad affascinare i giocatori, creando un legame duraturo con il gioco e le sue entusiasmanti estrazioni.