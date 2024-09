Nicola Perullo è il nuovo rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Dal 1 settembre 2023, Nicola Perullo ha ufficialmente assunto il ruolo di rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un ateneo emblematico che celebra vent’anni di attività sotto la direzione di Carlo Petrini. Questo cambiamento nella leadership porta con sé una rinnovata energia e una visione strategica per il futuro, affinché l’Università continui a brillare come una delle principali istituzioni educative nel campo della gastronomia.

La carriera accademica di Nicola Perullo

L’inizio del percorso accademico

Nicola Perullo, originario di Livorno, ha dedicato gran parte della sua carriera al mondo dell’estetica e della gastronomia. Arrivato all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo negli anni della sua fondazione, Perullo è considerato uno dei pilastri dell’ateneo, avendo contribuito in modo significativo alla sua crescita e al suo sviluppo.

Prorettore dal 2019

Nel 2019, Perullo ha assunto il ruolo di prorettore, posizionandosi come figura chiave nel processo decisionale dell’università. Grazie alle sue competenze, ha lavorato a stretto contatto con il precedente rettore per implementare nuove strategie educative e per migliorare l’esperienza degli studenti. Questo periodo di servizio lo ha preparato ad affrontare le sfide del nuovo incarico con una comprensione profonda delle dinamiche istituzionali.

La visione del nuovo rettore

Un impegno totale per l’ateneo

Alla sua nomina, Perullo ha dichiarato il suo impegno totale per l’Università, sottolineando la sua volontà di costruire un futuro solido partendo dall’entusiasmo fondante dell’istituzione. Con un linguaggio ricco di passione, ha reso chiaro che il suo obiettivo principale sarà quello di continuare a valorizzare l’Università di Scienze Gastronomiche come un eccellente punto di riferimento nella formazione universitaria.

Continuità e innovazione nell’educazione

Il neorettore ha evidenziato l’importanza della continua evoluzione curriculum accademico, in modo da rispondere alle crescenti sfide globali legate al cibo e all’ambiente. Perullo ha promesso di lavorare insieme al corpo docente e agli studenti per garantire che l’università rimanga all’avanguardia nelle conoscenze relative al cibo, visto come un elemento cruciale per il benessere dell’umanità e del pianeta.

Il ventennale dell’Università di Scienze Gastronomiche

Un traguardo significativo

Il 2023 segna una pietra miliare per l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che celebra i suoi vent’anni di attività. Questo ottimo percorso è un segno tangibile del successo e dell’impatto significativo che l’istituzione ha avuto nel panorama educativo italiano e internazionale.

La celebrazione dei successi

Perullo, come nuovo rettore, si trova a gestire non solo le sfide future, ma anche a celebrare i successi passati. L’università ha ospitato eventi di rilevanza mondiale e ha formato una generazione di professionisti che oggi rivestono ruoli di leadership nel settore della gastronomia. La celebrazione dei vent’anni si preannuncia come un’opportunità per riflettere e rinnovare l’impegno verso l’innovazione e l’eccellenza accademica.

Un futuro di collaborazioni e crescita

L’importanza del lavoro condiviso

Il messaggio principale che Nicola Perullo ha trasmesso con la sua nomina è quello della cooperazione. Sottolinea che è fondamentale lavorare tutti insieme per coltivare un ambiente educativo in cui si sviluppano conoscenze e competenze. Il focus non è solo sul cibo in sé, ma sulla sua complessità e sulle implicazioni che comporta per la salute degli individui e del pianeta.

Possibilità di espansione internazionale

Con una crescente attenzione internazionale verso questioni legate alla sostenibilità e alla cultura gastronomica, l’Università di Scienze Gastronomiche si trova in una posizione strategica per espandere il proprio influsso a livello globale. Perullo intende puntare su collaborazioni internazionali che possano arricchire l’offerta formativa dell’ateneo e contribuire a dibattiti cruciali a livello globale relativi alla sostenibilità alimentare e alla gastronomia.