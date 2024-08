Nubifragio a Pitigliano: allagamenti e smottamenti nel borgo della Maremma

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un violento nubifragio ha colpito Pitigliano, un comune del Grosseto situato nel cuore della Maremma. Le intense precipitazioni hanno causato significativi danni all’abitato e alla viabilità, con un dislivello di acqua e detriti che ha reso impraticabili molte delle strade del paese. Le forze di protezione civile sono attualmente impegnate nelle operazioni di emergenza per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Gli effetti devastanti del nubifragio

Allagamenti e frane nel centro abitato

La pioggia intensa ha provocato l’inondazione delle vie di Pitigliano, trasformando le strade in veri e propri torrenti. Testimoni riferiscono di un’incessante caduta di acqua che ha superato i 25 millimetri in soli 15 minuti, con conseguente accumulo di fango nei punti più critici. Durante la tempesta, un tratto del muro della Selciata, il percorso panoramico che circonda la rupe su cui sorge il paese, è crollato, aggravando ulteriormente la situazione.

Le strade, di solito affollate da turisti e residenti, sono diventate impraticabili a causa del fango e dei detriti trasportati dalle acque. Al momento non si segnalano feriti, ma le autorità locali hanno avvertito della necessità di mantenere la cautela e di evitare di uscire a meno che non sia strettamente necessario. La mancanza di corrente elettrica in alcune aree è stata attribuita all’allagamento degli impianti sotterranei.

Interruzione della circolazione stradale

La situazione delle vie di comunicazione non è meno grave. Il nubifragio ha costretto le autorità a interrompere la circolazione sulla statale 74 Maremmana, fondamentale per il collegamento tra Pitigliano e le località circostanti. Gli allagamenti e i massi trascinati a valle hanno reso impraticabili tratti di strada, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso e intervento. Gli enti locali stanno attivamente intervenendo per garantire la messa in sicurezza del Muro della Selciata e delle altre aree danneggiate.

Interventi delle autorità competenti

Il comune al lavoro per la normalizzazione

In seguito all’emergenza, il Comune di Pitigliano ha comunicato di essere attivamente al lavoro per ripristinare una situazione di normalità. Le autorità hanno invitato i cittadini a mantenere la massima prudenza e a limitare gli spostamenti, evitando le zone maggiormente colpite dal nubifragio. Sono in corso le valutazioni sui danni causati, mentre le squadre di emergenza stanno lavorando per rimuovere detriti e riparare le infrastrutture danneggiate.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è espresso sull’accaduto, confermando che a Pitigliano sono stati registrati circa 80 mm di pioggia. La quantità di precipitazioni ha avuto un impatto significativo non solo sul comune, ma anche sulla campagna circostante, richiedendo un’attenzione particolare ai possibili smottamenti e frane nella zona.

La protezione civile in azione

Le operazioni della protezione civile sono coordinate per garantire la sicurezza dei residenti e affrontare le criticità emerse. Sono stati mobilitati mezzi e uomini per intervenire in diverse aree colpite, monitorando la situazione in tempo reale e predisponendo eventuali evacuazioni nelle aree più a rischio.

L’impegno delle autorità e dei volontari locali è fondamentale in queste fasi per ripristinare la normalità e proteggere la popolazione. Gli aggiornamenti continueranno ad arrivare nelle prossime ore, mentre si ricompongono i danni e si stabilizzano le condizioni meteorologiche nella regione.