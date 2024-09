Nuovo asilo nido a Castelverde: un progetto da 4,5 milioni al servizio di una comunità in crescita

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Redazione

Un’importante iniziativa è stata recentemente approvata dalla Giunta capitolina, dando il via libera al progetto definitivo per la costruzione di un nuovo asilo nido in via Capestrano, nel quartiere di Castelverde, all’interno del piano di zona C21. Questo asilo, che occuperà quasi 1.000 metri quadri, è un passo fondamentale per rispondere alle esigenze di una comunità che, attesa da tempo, necessita di servizi educativi adeguati.

Dettagli sul nuovo asilo nido

Progetto e tempistiche

Il progetto dell’asilo nido di Lunghezzina 2 ha un valore complessivo di 4,5 milioni di euro, finanziato tramite fondi Pnrr. L’iter burocratico ha visto il suo avvio iniziare nel 2023, con la conclusione delle pratiche previste arrivata il 17 luglio 2024, dopo l’approvazione del responsabile unico del procedimento. La struttura è progettata per essere sviluppata su un solo piano e avrà una superficie di 968,5 metri quadri, con una capacità d’accoglienza fino a 60 bambini.

Gli spazi interni dell’asilo sono stati pensati in modo da massimizzare la funzionalità e il benessere dei piccoli, prevedendo la realizzazione di tre moduli didattici. Questa scelta organizzativa risponde all’esigenza di creare ambienti stimolanti e diversi per le varie attività educative. Inoltre, all’ingresso dell’edificio ci sarà un ampio patio, concepito per ospitare attività collettive e momenti di socializzazione tra bambini e famiglie.

Sostenibilità e innovazione

Pratiche ecologiche nella progettazione

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale del progetto. In conformità con le linee guida del Comune di Roma, l’edificio sarà realizzato secondo principi di risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il design innovativo prevede l’uso di legno lamellare per le strutture a vista, un’alternativa ecologica che garantisce solidità e resistenza.

L’installazione di sistemi di illuminazione ecologica e di un pavimento radiante garantiranno un ambiente confortevole e a basso impatto ambientale. Inoltre, saranno implementati pannelli solari dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria e sistemi di pompe di calore per il raffrescamento estivo, contribuendo così a una gestione energetica ottimizzata.

Non solo attenzione agli edifici, ma anche agli spazi esterni: il progetto prevede aree all’aperto protette da pergolati, realizzati con materiali naturali come legno e pietre, per integrare meglio l’asilo nel contesto locale. La presenza di una corte interna sarà fondamentale per garantire un’illuminazione naturale ottimale negli spazi interni.

Sicurezza e accessibilità

Un ambiente sicuro per i più piccoli

La sicurezza dei bambini che frequenteranno il nuovo asilo nido rappresenta una priorità assoluta per gli ideatori del progetto. Le soluzioni progettuali prevedono una netta separazione tra il passaggio pedonale e quello carrabile, il che contribuirà a garantire un accesso più sicuro per i piccoli alunni. All’ingresso della scuola si troverà un ampio spazio, strutturato con travi in legno lamellare, pensato per accogliere gli alunni in un ambiente protetto e controllato.

È previsto che i lavori di costruzione inizino nel 2025, con una data di completamento fissata nel secondo trimestre del 2026. La realizzazione di questa nuova struttura non solo fornirà un importante servizio alla comunità di Castelverde, ma avrà anche un impatto positivo sullo sviluppo e la crescita dei bambini, creando spazi adatti a socializzare e imparare in totale sicurezza e serenità.