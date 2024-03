Nuovo Titolo: La Procedura Legale di Ilaria Salis: il Ricorso Successivo alla Pasqua dell’Avvocato Ungherese

Nell’attesa dell’ordinanza scritta emanata dalla Corte che respinge la richiesta dei domiciliari per Ilaria Salis, l’avvocato Gyorgy Magyar proietta il futuro con il ricorso previsto dopo le festività pasquali. Magyar affronta con determinazione il passaggio successivo, pronto a presentare ricorso alla Corte d’appello entro i termini stabiliti. Un passo significativo, soprattutto considerando che la stessa Corte ha già emesso una sentenza a favore dell’avvocato ungherese riguardante la traduzione degli atti del processo in italiano. Le tempistiche serrate imposte dal calendario legale non spaventano Magyar, il quale, seppur cauto nell’evitare ipotesi sulla tempistica della sentenza d’appello, si prepara a continuare la strenua difesa di Salis con fermezza e convinzione. Questo è solo l’inizio della battaglia legale che si prospetta intensa e intricata.

