Offerte di lavoro in Italia: settori e professioni più richieste nel settembre 2023

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Le dinamiche del mercato del lavoro in Italia evidenziano un forte mismatch tra domanda e offerta, creando opportunità e sfide sia per i professionisti che per i giovani. Questo articolo analizza le professioni maggiormente ricercate, le opportunità per i giovani e l’importanza della manodopera immigrata, fornendo una panoramica dettagliata delle tendenze attuali nel mercato del lavoro.

Professioni con le maggiori difficoltà nell’incontro domanda-offerta

Il mismatch nel mercato del lavoro

Secondo il Bollettino delle professioni di Excelsior, alcuni gruppi professionali in Italia registrano un significativo mismatch tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, gli operai specializzati si trovano in cima a questa lista, con un incredibile 65,6% delle posizioni difficili da coprire. Anche i dirigenti segnano un alto tasso di complessità, con il 61,4%, seguiti dalle professioni tecniche al 52,9% e dai conduttori di impianti fissi e mobili con una percentuale del 51,5%.

Professioni con maggiori difficoltà di reperimento

Tra le figure più complicate da trovare sul mercato spiccano gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni, che rappresentano un’imponente quota del 79,0%. Seguono i fabbri ferrai costruttori di utensili con il 78,8%, e gli attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno al 76,0%. Anche i fonditori e saldatori, con il 73,3%, rientrano in questa categoria. Le difficoltà non si fermano qui: i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi sono difficili da reperire con una percentuale del 71,9%, seguiti da meccanici, montatori e riparatori , operatori della cura estetica e tecnici in campo ingegneristico .

Opportunità per i giovani nel mercato del lavoro

Le proposte per i giovani under 30

Le aspettative di assunzione per i giovani al di sotto dei 30 anni sono piuttosto incoraggianti, con circa 165mila posti di lavoro disponibili, equivalenti al 30,6% delle assunzioni totali previste a settembre. Questo dato segna una svolta positiva per i neolaureati e i giovani professionisti in cerca di una prima opportunità lavorativa.

Settori che offrono maggiori opportunità

Settori particolari offrono importanti percentuali di opportunità per i giovani. In primis, i servizi finanziari e assicurativi, con il 48% delle assunzioni destinato a questa fascia d’età. Seguono i servizi informatici e delle telecomunicazioni , i servizi dei media e della comunicazione , il commercio e i servizi di alloggio e ristorazione . Questi settori si stanno rivelando, dunque, particolarmente promettenti per i giovani in cerca di lavoro, evidenziando l’importanza di adattarsi alle evoluzioni del mercato.

La rilevanza della manodopera immigrata nel panorama occupazionale

L’attrazione di lavoratori stranieri

In un contesto economico sempre più globalizzato e competitivo, le aziende italiane si stanno orientando non solo verso il mercato interno, ma anche verso l’importazione della manodopera immigrata. Si prevede che nel mese di settembre ci siano oltre 100mila ingressi programmati per lavoratori stranieri, pari al 19,4% del totale dei contratti. Questa tendenza suggerisce che molte aziende vedono nella forza lavoro immigrata una risorsa indispensabile per colmare le lacune professionali.

Settori a maggior richiesta di personale immigrato

Numerosi settori beneficiano in modo significativo della manodopera immigrata. I servizi operativi di supporto a imprese e persone assorbono il 34,3% degli ingressi programmati, seguiti dai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio . Anche la metallurgia rappresenta un settore chiave, con una richiesta di personale immigrato del 23,6%, così come i servizi di alloggio e ristorazione e l’alimentare . Questi dati rivelano un’orientamento strategico da parte delle aziende, che si avvalgono di una forza lavoro diversificata e competente.

Analisi territoriale delle assunzioni: crescita e flessioni

Andamento occupazionale nelle varie regioni

Da un’analisi territoriale delle opportunità lavorative, emerge una crescita significativa nella domanda di lavoro nelle regioni del Nord Ovest e del Centro, con un incremento di 6mila assunzioni previste per entrambe le aree. Queste regioni mostrano una vitalità economica che attrae imprenditori e lavoratori, contribuendo così a una ripresa del mercato.

Sfide nel Nord Est e stabilità nel Sud

Contrariamente a queste aree, il Nord Est mostra segnali di sofferenza, con una flessione di circa 4mila assunzioni. Le imprese di questa regione sembrano affrontare sfide specifiche, mentre la domanda di lavoro nelle aree meridionali e nelle isole si mantiene pressoché stabile. Questo scenario evidenzia le disparità regionali nel mercato del lavoro italiano, mettendo in evidenza la necessità di strategie mirate per stimolare la crescita occupazionale nel Nord Est e consolidare quella delle altre aree già in espansione.