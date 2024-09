Oggi: appuntamenti istituzionali e sportivi da Roma a New York, passando per Barcellona

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un’intensa giornata di eventi significativi si preannuncia oggi in diverse città del mondo, con focus su temi istituzionali, culturali e sportivi. Dalla capitale italiana Roma, sede di incontri cruciali per il governo e la giustizia, fino ai campi internazionali di calcio e competizioni veliche, ogni appuntamento rappresenta un tassello importante nel panorama attuale. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà oggi.

riunioni e decisioni politiche a roma

Palazzo Chigi e il Consiglio dei Ministri

La giornata politica a Roma si apre alle ore 11.00 con la convocazione del Consiglio dei Ministri presso Palazzo Chigi. Un incontro cruciale per discutere le principali misure governative e strategie politiche. Tra i temi all’ordine del giorno ci potrebbe essere la revisione di politiche fiscali, provvedimenti in materia di lavoro e iniziative per il sostegno sociale. La riunione coinvolge il premier e i ministri, confermando l’importanza di un coordinamento forte e tempestivo per affrontare le sfide attuali.

Elezione di un giudice della Corte Costituzionale

Dopo la riunione di governo, l’attenzione si sposta sulla Camera dei Deputati, dove alle ore 12.30 si svolgerà una seduta comune del Parlamento. Qui si procederà alla quarta votazione per l’elezione di un nuovo giudice della Corte Costituzionale, un evento di fondamentale importanza per il sistema giuridico italiano. L’elezione di un magistrato costituzionale implica una valutazione approfondita e una fusione di consensi tra le diverse forze politiche, responsabilità che pesa sul Parlamento, in un contesto che richiede equilibrio e competenza.

Cerimonia di celebrazione per il 115° anniversario di Acea

Il pomeriggio romano prosegue con una significativa cerimonia in programma alle 20.00 al Salone delle Fontane all’Eur, in occasione del 115° anniversario di Acea, la storica azienda che si occupa della gestione dei servizi idrici e energetici. Alla manifestazione interverrà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che conferisce un’ulteriore valenza istituzionale all’evento. Questa celebrazione mira a sottolineare l’importanza dei servizi pubblici nella vita quotidiana dei cittadini e il ruolo di Acea nel promuovere la sostenibilità ambientale.

eventi culturali e sociali a roma

Presentazione del Rapporto ASviS

Alle ore 10.00, presso la Sala dell’Acquario Romano, si svolgerà la presentazione del Rapporto ASviS, dedicato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L’analisi fornirà dati e statistiche critiche sulle politiche italiane in termini di sostenibilità sociale, economica e ambientale, ponendo l’accento sulle sfide che il paese deve affrontare nella realizzazione degli obiettivi globali. La presenza di esponenti del governo e di attivisti sarà fondamentale per l’interazione tra istituzioni e società civile.

Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti

Contestualmente, l’Acquario Romano ospiterà il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, con la partecipazione di importanti figure politiche tra cui i viceministri Rixi e Gava, nonché il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Questo evento evidenzierà strategie innovative volte a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti urbani e a promuovere uno sviluppo urbano integrato.

attività internazionali a strasburgo e new york

Presentazione della nuova Commissione Europea

Oltre oceano, Strasburgo ospiterà alle 9.00 la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che presenterà la nuova squadra di commissari alla Conferenza dei capigruppo del Parlamento europeo. Questa presentazione è fondamentale per delineare i nuovi progetti e le politiche UE in un contesto di rinnovata cooperazione tra gli stati membri, ponendo in risalto la solidarietà e le sfide comuni.

Discussione all’Assemblea generale dell’Onu

Nella stessa giornata, alle 13.30, l’ex presidente della BCE, Mario Draghi, si indirizzerà alla plenaria del Parlamento europeo per illustrare il rapporto sulla Competitività. Questo intervento sarà guidato da considerazioni economiche, evidenziando la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni europee e il settore privato per affrontare le sfide economiche contemporanee.

Inoltre, a New York, si terrà una sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU, focalizzata sulla questione dell’occupazione israeliana dei Territori palestinesi, un tema di forte rilevanza geopolitica, fonte di tensioni storiche e attuali.

sport: momenti clou in italia e spagna

Champions League: sfide emozionanti

Oggi il calcio si accende con due attesi incontri di Champions League. Alle 18.45, l’Allianz Stadium di Torino vedrà la Juve affrontare il PSV Eindhoven. Un match cruciale per le sortite europee dei bianconeri, che puntano a consolidare la propria posizione nel girone. In contemporanea, a Milano, allo Stadio Giuseppe Meazza, il Milan si prepara ad affrontare il Liverpool alle 21.00, un confronto ricco di storia e rivalità, capace di mobilitare passioni e entusiasmi.

America’s Cup: le semifinali della Louis Vuitton Cup

Infine, Barcellona ospita le semifinali della Louis Vuitton Cup, pomeriggio di alta competizione per gli appassionati velisti. Le migliori squadre si sfideranno in mare per conquistare un posto in finale, un evento che promette adrenalina e spettacolo.

Questa giornata si preannuncia ricca di contenuti fondamentali tanto sul fronte politico quanto sportivo, segnando un momento cruciale per l’Italia e per le relazioni internazionali.