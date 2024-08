Oltre 150.000 giovani si riuniscono a Maiano di Sessa Aurunca per l’XI appuntamento Nazionale di Libera

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un evento di eccezionale importanza per il coinvolgimento giovanile si sta svolgendo in queste settimane in Campania. Fino al 31 agosto, la Cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni”, situata a Maiano di Sessa Aurunca, ospita l’XI appuntamento Nazionale dei Giovani di Libera, un’iniziativa che ha attratto oltre 150.000 ragazzi provenienti da ogni angolo d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia. L’evento, organizzato su un bene confiscato alla camorra, rappresenta non solo una serie di attività formative e sportive, ma anche un momento cruciale di riflessione e scambio culturale su temi di forte rilevanza sociale.

Un incontro tra giovani: attività e programmi

Esperienze di condivisione e dialogo

Il programma dell’incontro è ricco e articolato, e prevede una varietà di attività dedicate ai giovani partecipanti. Oltre agli incontri e ai gruppi di lavoro, ci saranno laboratori interattivi e sessioni sportive, tutte ideate per stimolare il confronto tra i ragazzi e promuovere la crescita delle loro competenze. L’incontro è orientato a favorire una rete di dialogo tra le diverse realtà locali, creando un’“agorà” dove ognuno può dare voce alle esperienze positive maturate nei rispettivi territori.

Questa iniziativa è anche una risposta al bisogno di riflessione sul tema della partecipazione giovanile e sul dialogo intergenerazionale. In un contesto dove le nuove generazioni cercano spazi per esprimere le proprie opinioni e necessità, Libera offre un’opportunità unica di confronto. Il coinvolgimento attivo in discussioni sui temi sociali permette ai giovani di sviluppare una consapevolezza critica e di mobilitarsi per il cambiamento nei loro contesti.

Incontri con testimoni di lotta alla mafia

Un altro aspetto di grande significato dell’appuntamento nazionale è la possibilità di incontrare figure emblematiche che quotidianamente si battono contro le mafie e la corruzione. Le testimonianze di chi vive in prima persona la lotta per la legalità costituiscono un ricco bagaglio formativo per i partecipanti. Si prevede che questi testimoni condividano le proprie esperienze e conoscenze riguardo all’impegno per la giustizia sociale, alimentando la determinazione dei giovani nel perseguire un cambiamento positivo nei propri ambienti.

Eventi di rilevanza: Luigi Ciotti e la memoria civile

Un incontro con Luigi Ciotti

Il venerdì 30 agosto segnerà un momento di particolare importanza con l’incontro di Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. Ciotti è conosciuto per il suo impegno decennale nella lotta contro le mafie e per la promozione della cultura della legalità. La sua presenza sarà fondamentale nel motivare e sostenere i giovani, offrendo loro l’ispirazione necessaria per intraprendere azioni significative nelle loro comunità.

Un viaggio nella memoria a Castelvolturno

Il percorso di attività culminerà il giorno successivo, il 31 agosto, con una giornata itinerante a Castelvolturno. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare luoghi simbolici legati alla memoria civile e alla lotta contro la mafia. Nel pomeriggio, si svolgerà un’iniziativa pubblica nel luogo della tragica strage di Castelvolturno, dove sono coinvolti anche i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Questo momento non è solo un atto commemorativo, ma un’importante occasione per rafforzare la consapevolezza collettiva sull’impatto delle mafie sulla vita delle persone e sulla società in generale.

L’incontro tra le nuove generazioni e le testimonianze di lotta contro le ingiustizie rappresenta un motivo di speranza e una risorsa fondamentale per costruire un futuro migliore. Gli eventi in programma all’insegna della cultura della legalità promettono di lasciare un segno profondo e duraturo nei cuori e nelle menti dei partecipanti.