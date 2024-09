Oltre 50.000 maiali abbattuti in Italia per contenere la peste suina africana: la situazione attuale

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La diffusione della peste suina africana continua a preoccupare l’Italia, portando a misure drastiche che hanno già visto coinvolti oltre 50.000 maiali. Da quando è arrivata nel nostro Paese nel gennaio 2022, la situazione è peggiorata, con una rapida scoperta di nuovi focolai ogni giorno. La lotta contro questa malattia rappresenta un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale.

focolai in italia: una crescita preoccupante

L’analisi dei focolai attivi

Secondo quanto riportato dal commissario straordinario per la Peste Suina Africana, Giovanni Filippini, l’Italia sta affrontando un momento critico. Recenti dichiarazioni indicano che attualmente ci sono 24 focolai attivi negli allevamenti domestici di suini. In particolare, la Lombardia risulta la più colpita, con ben 18 focolai, a seguire il Piemonte con 5 e uno in Emilia Romagna. La frequente scoperta di nuovi casi ritarda notevolmente gli sforzi per contenere l’epidemia, portando le autorità a dover adottare immediatamente misure draconiane.

Misure di contenimento e abbattimento

Le normative vigenti impongono l’abbattimento di tutti gli animali di un allevamento nel quale viene individuato un caso di peste suina. Questo approccio drastico è teso a prevenire la diffusione della malattia e si sta rivelando una procedura dolorosa non solo per gli allevatori, ma anche per l’intero settore suinicolo. Le perdite economiche, legate all’abbattimento e alle restrizioni imposte, pesano gravemente sulle piccole e grandi aziende agricole.

Il giro d’affari degli allevamenti suini in italia

Dimensioni e impatto economico

La filiera suinicola italiana è un pilastro importante nell’economia del Paese, con circa 10 milioni di maiali allevati, la metà dei quali si concentra in Lombardia. Secondo le stime, questo settore genera un giro d’affari che si aggira intorno ai 20 miliardi di euro all’anno, creando circa 100.000 posti di lavoro. Questa situazione rende la peste suina un problema non solo di salute animale, ma anche di sostenibilità economica.

L’impatto sul mercato e sull’occupazione

Con l’abbattimento massiccio degli animali e le continue restrizioni, il mercato sta già subendo un forte impatto. Gli allevatori si trovano a fronteggiare la paura di una crisi che potrebbe compromettere la loro attività e, di conseguenza, l’intera filiera. La perdita di posti di lavoro e il calo della produzione possono rivelarsi devastanti, non solo per gli allevatori ma per tutte le persone che vivono di questa industria.

Testimonianze di allevatori: la realtà sul campo

L’angoscia degli allevatori

Alberto Cavagnini, un allevatore lodigiano, ha recentemente condiviso la sua drammatica esperienza, rivelando che nel suo allevamento di Marudo è stato scoperto un maiale positivo. “Siamo costretti ad abbattere 1.500 capi la prossima settimana,” ha detto. La sua testimonianza racchiude le paure e l’ansia degli allevatori lombardi, dove la preoccupazione per una possibile diffusione della peste suina è costante.

La comunità in allerta

La situazione ha creato un clima di allerta tra gli allevatori, che si sono uniti nel tentativo di condividere strategie e informazioni per fronteggiare questa emergenza. Molti temono che, se non verranno adottate misure efficaci e immediate, i danni che la peste suina potrebbe infliggere saranno irreversibili, mettendo a rischio l’intero settore e le comunità che da esso dipendono.

La pestilenza suina rappresenta una sfida cruciale per l’Italia, e la risposta del settore e delle autorità sarà fondamentale per dare prospettive future alla filiera suinicola e garantire la sicurezza alimentare della nazione.