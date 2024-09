Ondata di maltempo colpisce il Basso Molise: allagamenti e disagi nelle città costiere

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Redazione

Una violenta ondata di maltempo ha investito il Basso Molise, portando con sé forti temporali, lampi e tuoni. Gli effetti devastanti del maltempo si sono fatti presto sentire, causando allagamenti in diverse aree, sia lungo la costa che nell’entroterra. Questo evento meteorologico ha avuto ripercussioni immediate sulla vita quotidiana dei residenti, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire in numerosi casi di emergenza.

Allagamenti a Lido di Campomarino: emergenza lavoro per i Vigili del Fuoco

Situazione critica nelle strade e abitazioni

L’area di Lido di Campomarino, un rinomato punto di ritrovo per residenti e turisti, è stata tra le più colpite. Le forti piogge hanno provocato un significativo innalzamento del livello dell’acqua, che ha invaso gran parte della zona. Le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco sono aumentate vertiginosamente, portando a una mobilitazione di squadre pronte a fronteggiare questa emergenza. Diversi appartamenti e garage hanno subito danni a causa delle inondazioni, creando non pochi disagi ai residenti.

I pompieri, chiamati a operare in condizioni di emergenza, si sono attivati con due squadre per gestire la situazione. L’operato delle forze del fuoco è stato determinante non solo per il salvataggio di beni materiali, ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini. Il loro intervento si è esteso a diverse abitazioni, dove i residenti sono stati costretti a evacuare per evitare rischi maggiori. Le operazioni di svuotamento e messa in sicurezza continueranno fino a quando le acque non saranno completamente defluite.

Rischi per la circolazione

Il maltempo ha reso le strade impraticabili, mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. L’innalzamento dell’acqua ha bloccato numerosi veicoli, costringendo i guidatori ad abbandonare le proprie auto in situazioni di emergenza. Le forze dell’ordine sono state attivate per assistere e reindirizzare il traffico, mantenendo la sicurezza stradale sotto controllo.

Problemi e disagi su SP 40 a Portocannone

Danni causati dalla tempesta

Un’altra zona fortemente colpita dal maltempo è la Strada Provinciale 40, che attraversa Portocannone. Qui, il nuovo manto stradale, recentemente completato, ha subito gravissimi danni a causa delle intense piogge e delle forti raffiche di vento. Tratti di asfalto sono stati completamente divelti, creando una situazione di grave pericolo per coloro che viaggiano lungo questa arteria.

Gli operai della Provincia di Campobasso hanno rapidamente avviato operazioni per ristabilire la sicurezza della strada. Questi interventi comprendono la messa in sicurezza dei tratti danneggiati e la rimozione dei detriti. Gli utenti della strada, nel frattempo, sono stati avvertiti di prestare attenzione e di evitare le zone più colpite fino al completamento dei lavori di ripristino.

Mobilitazione delle forze locali

La risposta delle autorità locali è stata prompta, cercando di limitare i danni e di ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. Gli uffici comunali e provinciali stanno monitorando la situazione in tempo reale, coordinando le attività di soccorso e assistenza ai residenti colpiti dal maltempo.

Il forte maltempo ha avuto ripercussioni significative sul Basso Molise, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture e della sicurezza pubblica in condizioni estreme. Le autorità competenti continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.