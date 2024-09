Operazione della direzione investigativa antimafia: 12 arresti per traffico di cocaina in Puglia

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un’importante operazione della DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dodici persone coinvolte nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Questa azione, voluta dal GIP di Bari su richiesta della DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA, ha scosso la provincia di Foggia e altre aree limitrofe, rivelando la portata di un’organizzazione criminale attiva nel commercio di droga.

L’indagine della DIA e il contesto del traffico di droga

Un quadro criminale preoccupante

Le indagini, condotte dalla DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA , hanno messo in luce un’organizzazione dedita al traffico di cocaina che si estendeva non solo nella provincia di Foggia, ma anche nelle province limitrofe, inclusa BAT, il Basso Molise e Abruzzo. Gli accertamenti investigativi, realizzati tra luglio 2020 e novembre 2021, hanno portato alla documentazione di una rete di approvvigionamento e smistamento, culminata nella distribuzione di oltre 20 chilogrammi di cocaina purissima, traducibili in più di 83.000 dosi destinate al mercato illecito con un valore stimato di circa 6,6 milioni di euro.

Le operazioni della DIA hanno evidenziato la capacità dell’organizzazione di mantenere una fornitura costante e di elevata qualità, visto il grado di purezza della sostanza stupefacente, le cui analisi di laboratorio hanno rivelato una media compresa tra il 42,59% e l’87,04%. Tale livello di purezza, unito a una pianificazione meticolosa nella distribuzione, ha reso l’organizzazione particolarmente insidiosa, in grado di rifornire compratori in diverse aree.

Sequestri significativi

Durante le indagini, la DIA ha effettuato operazioni di sequestro di sostanze stupefacenti. Sono stati confiscati oltre 10 kg di droga, pari a circa 45.000 dosi. Inoltre, l’operazione ha portato al rinvenimento di due ordigni artigianali, sottolineando il potenziale offensivo dei membri dell’organizzazione. Sequestri ulteriori sono avvenuti nel settembre 2022, quando sono stati confiscati a uno degli indagati 100 grammi di hashish, oltre a beni immobili e mobili del valore complessivo di circa 200.000 euro.

Gli arrestati e il patrimonio sequestrato

Un’azione incisiva contro il traffico di droga

Dei dodici arrestati, undici sono residenti nella provincia di Foggia, mentre uno è originario di Bari. Le misure cautelari riflettono l’importanza di tagliare fuori i nodi principali del traffico di droga nella regione, colpendo non solo gli individui ma anche l’intera rete organizzativa. Durante le operazioni, il patrimonio accumulato dai membri dell’organizzazione è stato sequestrato, composto da una varietà di beni mobili e immobili, con un valore che supera i 600.000 euro.

La misura di sequestro è essenziale per smantellare le basi economiche della criminalità organizzata, ostacolando la loro capacità di operare. Questi beni, insieme al sequestro avvenuto nel settembre 2022, rappresentano un segnale forte delle autorità competenti nel loro impegno continuo per combattere il crimine organizzato e il traffico di stupefacenti.

Inviti a comparire per altri indagati

Non si fermano qui le operazioni della DIA. In questi giorni, a ulteriori quindici indagati viene notificato un invito a comparire dinanzi al GIP del Tribunale di Bari per rendere interrogatorio preventivo. Questa azione mostra come l’indagine sia attiva e stia cercando di estendere il proprio raggio d’azione, portando alla luce ulteriori dettagli su una rete che si sta rivelando complessa e ben strutturata.

Attraverso queste operazioni, la DIA non solo sta cercando di perseguire i membri attivi del traffico, ma sta anche affinando le proprie tecniche investigative, accumulando informazioni preziose che potrebbero rivelarsi cruciali nella lotta contro il crimine organizzato in Italia.