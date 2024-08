Oreste Bisazza Terracini: addio a un avvocato di fama internazionale e protagonista della giustizia

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La scomparsa di Oreste Bisazza Terracini, noto avvocato e figlio adottivo di Umberto Terracini, segna la perdita di una figura di spicco nel panorama legale italiano. Conosciuto per il suo impegno nella difesa dei diritti umani e la sua azione legale a favore della Comunità ebraica, Terracini ha lasciato un segno indelebile nella storia legale e sociale del paese. Nella giornata in cui si commemorano eventi di grande significato per la comunità ebraica, la sua morte è stata annunciata dalla presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.

Una carriera dedicata alla giustizia

Attività professionale e impegno sociale

Oreste Bisazza Terracini ha dedicato la sua vita alla professione legale e alla lotta per i diritti umani. La sua carriera è costellata di casi emblematici che hanno contribuito a porre l’accento su questioni di giustizia e dignità umana. La difesa della Comunità ebraica romana durante il processo contro Erich Priebke rappresenta uno dei momenti chiave della sua carriera. Priebke, capitano delle SS responsabile per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, venne condannato grazie all’impegno e alla determinazione di Terracini, che ha saputo presentare un caso robusto e ben articolato.

La sua carriera legale non si è limitata a questo processo, ma ha incluso una vasta gamma di cause che hanno toccato tematiche di grande rilevanza sociale e storica. Bisazza Terracini si è sempre battuto per le ingiustizie e ha utilizzato la sua esperienza per difendere chi, come membri della comunità ebraica, ha subito discriminazione e violazione dei diritti.

Eredità familiare e storica

Figlio adottivo di Umberto Terracini, ex presidente dell’Assemblea costituente italiana, Oreste ha portato avanti un’eredità familiare che si intreccia profondamente con la storia del paese. La figura di Umberto, noto per il suo ruolo decisivo nella stesura della Costituzione italiana, ha certamente influenzato il percorso del figlio. Questo legame non solo rappresenta l’impegno civico della famiglia, ma serve anche a sottolineare un capitolo importante della storia d’Italia, quello della ricostruzione e della lotta per i diritti civili post-bellici.

Oreste Bisazza Terracini ha saputo mantenere vive le memorie del passato, utilizzando la sua posizione per educare le nuove generazioni sulla necessità di proteggere i diritti di tutti, in un clima di crescente tolleranza e rispetto per le differenze.

Un saluto alla comunità ebraica

La reazione della comunità

La notizia della morte di Oreste Bisazza Terracini ha sconvolto la Comunità ebraica italiana e tutti coloro che lo conoscevano e lo rispettavano. Il lutto, coincidente con le commemorazioni del Tisha Beav, ha reso la giornata ancora più significativa e carica di emozioni. Noemi Di Segni ha espresso il sentimento di perdita collettiva, sottolineando non solo il dispiacere per la scomparsa di un amico e professionista, ma anche l’importanza del suo lavoro nella difesa dei diritti umani e della memoria storica della Shoah.

Nel momento del dolore, la presidente ha annunciato anche l’intenzione di scrivere un necrologio che onori la vita e la carriera di Terracini, evidenziando il suo contributo alla giustizia e ai valori della comunità ebraica. La cerimonia funebre si svolgerà domani, 14 agosto, presso il cimitero ebraico di Prima Porta alle ore 11.00.

Ricordo e riconoscimento

La legacy di Oreste Bisazza Terracini è destinata a perdurare nel tempo. Molti lo ricorderanno non solo come avvocato, ma anche come un uomo di grande integrità, dedito a cause giuste e meritevoli. Le sue battaglie legali, in particolare quella contro Priebke, rappresentano un simbolo della resistenza e della voglia di giustizia in un periodo di buio della storia. Le sue gesta resteranno impresse nella memoria collettiva e serviranno d’ispirazione per tutti coloro che si ritrovano a combattere per la verità e la giustizia in una società spesso in difficoltà.