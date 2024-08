Palio di Siena: rinviato per maltempo, la nuova data fissata per domani 17 agosto

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Redazione

Il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta, uno degli eventi più attesi dell’anno, è stato rinviato a causa di un’improvvisa ondata di maltempo che ha colpito piazza del Campo. La corsa, originariamente prevista per oggi, si svolgerà domani, 17 agosto, con una serie di precauzioni e un programma rivisitato. Questa situazione segna un evento raro nella lunga storia del Palio, con un doppio rinvio nell’arco dello stesso anno.

La decisione dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale ha preso la decisione di rinviare il Palio dopo una riunione d’emergenza con i Deputati della Festa e i Capitani delle dieci Contrade. Durante l’incontro, si è discusso a lungo della sicurezza degli animali e della trasparenza dell’eventi, data l’impossibilità di garantire condizioni ottimali per la corsa. Nonostante gli sforzi per mantenere il programma originale, le condizioni meteorologiche avverse hanno reso impraticabile l’uso della pista di tufo, fondamentale per la corsa.

Le previsioni meteorologiche, inizialmente positive, sono cambiate rapidamente, portando a un’improvvisa pioggia che ha colpito Siena intorno alle 17.30. Questa evoluzione ha spinto i funzionari ad esporre la bandiera verde sulle trifore di Palazzo Pubblico, annunciando ufficialmente il rinvio dell’evento.

Programma per il giorno successivo

Per il giorno successivo, l’amministrazione ha elaborato un programma dettagliato per garantire che il Palio possa svolgersi senza intoppi. Alle ore 17.10, è previsto lo sgombero della pista per prepararla alla corsa, seguito dall’apertura di via Giovanni Dupré dalle 17.40 fino alle 18.40 per permettere l’accesso alla piazza. Successivamente, gli stallieri accompagneranno i cavalli nel Cortile del Podestà dalle 17.50 alle 18.30.

Una novità per questa edizione sarà che il Corteo Storico non verrà ripetuto. Questa decisione è il frutto della considerazione delle condizioni atmosferiche, che hanno già interrotto lo svolgimento dell’evento. Domani, sul palco delle Comparse, ogni Contrada rappresenterà due alfieri e un tamburino.

Infine, alle ore 18.50, si svolgerà una “sbandierata della vittoria” davanti al Palazzo Pubblico, seguita dall’uscita dei cavalli dall’Entrone del Cortile del Podestà, prevista per le 19. Questo flusso di attività mira a deferire l’attesa e l’entusiasmo che caratterizzano l’evento nel cuore della città.

Un record storico e precedenti rinvii

Il 2024 segnerà un capitolo particolare per il Palio di Siena, visto che registra un doppio rinvio nello stesso anno. Gli storici del Palio indicano che un evento del genere non si verifica dal 1869. Il rinvio della corsa del 16 agosto rappresenta una rarità e si aggiunge a quello già avvenuto il 2 luglio, quando il Palio, intitolato alla Madonna di Provenzano, era stato posticipato a causa della pioggia, con la corsa poi svolta il 4 luglio.

Il maltempo ha avuto un ruolo anche in quella occasione, con piogge che sono iniziate poco dopo la conclusione del Corteo Storico, consentendo solo all’ultimo momento di allineare i cavalli. L’ultimo rinvio per maltempo della corsa di agosto risale al 2022. Gli eventi meteorologici, dunque, diventano un tema ricorrente da tenere d’occhio per il Palio, un momento di grande tradizione e competizione che continua a vivere nel cuore dei senesi e dei turisti.

La situazione meteorologica attuale

Oggi pomeriggio, Siena ha vissuto una giornata con tempo variabile, caratterizzata da un clima afoso. Nonostante le previsioni iniziali prospettassero un miglioramento, l’improvvisa pioggia ha colto di sorpresa tutti, creando disagi e incertezze. Le condizioni atmosferiche avverse rendono evidente l’importanza di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventi di tale portata.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicoletta Fabio, è stata sollecita nell’affrontare la situazione, dimostrando attenzione per la sicurezza di tutti i partecipanti e la riuscita della manifestazione. La città di Siena e i suoi abitanti attendono con trepidazione il grande evento, sperando in un cielo sereno e in un Palio che rappresenti appieno il valore di tradizione, competizione e comunità.