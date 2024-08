Panico al lago di Bolsena: quattro persone in difficoltà, ma fortuna e interventi rapidi salvano la situazione

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un’inaspettata sequenza di eventi ha scosso nel tardo pomeriggio di oggi il lago di Bolsena, situato nel territorio comunale di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. Quattro individui, mentre si trovavano a bordo di un’imbarcazione, hanno vissuto attimi di paura e disorientamento a causa di un’improvvisa perturbazione atmosferica. Le circostanze hanno portato la loro barca a capovolgersi, scatenando una corsa contro il tempo per il salvataggio. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorsi e a un colpo di fortuna, la loro avventura si è conclusa favorevolmente.

La cronaca dell’incidente

L’uscita in barca e l’improvviso temporale

Il pomeriggio di oggi aveva tutte le premesse di essere una giornata di svago per quattro persone che si erano avventurate sulle calme acque del lago di Bolsena. L’imbarcazione, che inizialmente si trovava in condizioni di navigabilità, si è ritrovata in difficoltà a causa di un improvviso temporale. Le forti raffiche di vento e le onde crescenti hanno portato al ribaltamento dell’imbarcazione, gettando i quattro nella fría acqua del lago.

Subitaneamente, due dei quattro passeggeri sono riusciti a rimanere aggrappati al relitto della barca, rendendosi conto della gravità della situazione. Seppur smarriti e spaventati, hanno avuto la prontezza di attivare i soccorsi, riuscendo a lanciare l’allerta. I due dispersi sembravano, invece, spariti nelle acque torbide e agitate del lago, innescando una risposta urgente da parte delle autorità competenti.

L’attivazione dei soccorsi

La chiamata di emergenza ha attivato una mobilitazione immediata: sul posto sono giunti squadre di vigili del fuoco, personale medico del 118 e un’unità dell’elicottero. Con i mezzi aerei in volo, le operazioni di ricerca si sono concentrate nell’area circostante al punto in cui l’imbarcazione si era capovolta. I soccorritori hanno scrutato le acque con grande attenzione, sperando di trovare tracce dei due dispersi.

Durante le operazioni, i membri delle unità di soccorso hanno setacciato l’area, ma le condizioni meteorologiche avverse garantirono una certa difficoltà nel coordinamento e nelle ricerche. La tensione è aumentata quando, nonostante gli sforzi, i soccorritori non hanno riuscito a trovare immediatamente segni di vita dei dispersi, creando apprensione tra i familiari e le persone intervenute.

La miracolosa salvezza

La ritrovamento dei dispersi

Nel caos e nell’incertezza della situazione, un colpo di scena ha cambiato le sorti della vicenda. I due uomini, dotati di giubbotti di salvataggio, hanno lottato contro le correnti del lago ed hanno saputo mantenere la calma. Con determinazione, sono riusciti a nuotare fino a riva, raggiungendo le spiagge nei pressi di Grotte di Castro.

All’altezza di un ristorante affacciato sul lago, i due uomini sono stati soccorsi da alcuni bagnanti, i quali, vedendo la loro situazione, hanno prontamente offerto il loro aiuto. Dopo aver ristabilito il contatto con il mondo esterno, i due hanno comunicato che stavano bene e che non avevano subito conseguenze gravi. Gli operatori del ristorante non sono rimasti indifferenti e hanno allertato i soccorsi per confermare il salvataggio avvenuto.

La conclusione dell’emergenza

Con il recupero delle due persone, il sentimento di sollievo ha invaso la zona e, anche se il temuto dramma si era materializzato, la tempestività degli interventi e la fortuna hanno invertito il corso degli eventi. Intorno alle 21, l’allerta è stata ufficialmente annullata e i soccorritori hanno potuto ritirare i mezzi, soddisfatti di aver prevenuto una tragedia.

L’incidente di oggi mette in evidenza l’importanza della preparazione e della prudenza durante le attività in acqua, in particolare quando le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente. La esperienza di queste quattro persone rimarrà impressa nella memoria, testimoniando l’imprevedibilità della natura e l’importanza dei protocolli di soccorso.