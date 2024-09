Papa Francesco: crimine e vergogna degli abusi, dialoghi aperti con la Cina e conflitti irrisolti a Gaza

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Papa Francesco continua a far sentire la sua voce forte e chiara su temi di rilevanza globale. Dalla questione degli abusi sessuali all’interno della Chiesa, fino ai conflitti in Medio Oriente e ai rapporti con la Cina, il Pontefice non esita a esprimere le sue opinioni su questioni che riguardano la vita e la dignità umana. Durante il suo volo di ritorno da Singapore a Roma, ha affrontato varie problematiche che scuotono le coscienze e offre una visione chiara della sua posizione.

L’aborto e l’immigrazione: scelte difficili per gli elettori

Durante il volo, il Santo Padre è stato interrogato sulla complessità delle scelte elettorali in occasione delle presidenziali statunitensi, in particolare per i cattolici chiamati a scegliere tra candidati con posizioni divergenti sulle questioni etiche. Papa Francesco ha affermato con decisione che sia il candidato favorevole all’aborto che quello favorevole alla deportazione di migranti sono entrambi contro la vita. La sua frase, incisiva e diretta, sottolinea l’urgenza di affrontare la dignità umana in tutte le sue forme.

Questa dichiarazione mette in luce la tensione presente nel dibattito politico dove le questioni morali si intrecciano con le scelte politiche. Il Papa ha enfatizzato che la vita deve essere tutelata in ogni sua fase e condizione, spingendo i cittadini a riflettere su quale sia la vera preservazione della dignità umana in un contesto dove le ideologie spesso prendono il sopravvento.

La guerra a Gaza: una voce per i bambini e per la pace

Papa Francesco ha parlato della situazione attuale a Gaza, critico nei confronti della violenza e della guerra. Ha definito “brutti” i bombardamenti che colpiscono i civili, in particolare i bambini. La sua condanna si rivolge a un’azione bellica che ignora la vita umana in nome di presunti obiettivi militari. Con parole cariche di empatia, il Pontefice ricorda che ogni guerra è una sconfitta.

Il Papa ha condiviso un esempio di speranza dall’incontro tra un ebreo e un palestinese, due uomini che hanno trovato nell’amicizia un modo per ricostruire la loro vita dopo la perdita di familiari. Questi testimoniano che la fratellanza è un valore da promuovere, più importante della vittoria in un conflitto. Infine, il Papa ha espresso la continuità delle azioni della Santa Sede in favore della pace, facendo riferimento ai contatti quotidiani con la parrocchia di Gaza, composta da cristiani e musulmani che vivono insieme.

L’apertura al dialogo con la Cina

Il Pontefice si è concesso anche un momento per discutere la Cina, affermando un forte desiderio di visitare il Paese. Ha sottolineato la bontà dei dialoghi attivi e dei risultati ottenuti, specie in merito alla nomina dei vescovi che evidenziano un rinnovato impegno tra la Santa Sede e il governo cinese.

Bergoglio ha elogiato la cultura millenaria cinese e la sua capacità di dialogo, riconoscendo nelle relazioni internazionali una promessa di speranza per la Chiesa. La dichiarazione indica un’apertura alla cooperazione, soprattutto per affrontare conflitti globali. Il Papa ha altresì riconosciuto che esistono spazi per la collaborazione tra Santa Sede e Cina, enfatizzando l’importanza di lavorare insieme per la pace.

La lotta contro gli abusi: una vergogna da estirpare

Un tema di grande rilievo e urgenza è stata la questione degli abusi sessuali, che il Papa ha descritto come “demoniaci, un crimine e una vergogna”. La sua dichiarazione non si limita a un’appartenenza ecclesiale, ma abbraccia un richiamo a una lotta collettiva contro qualunque forma di abuso, sia esso sessuale, sociale o educativo. I riflettori si sono anche accesi sul caso dell’Abbé Pierre, un uomo noto per il suo lavoro caritatevole, ma che ha visto la sua reputazione oscurata da atti gravi.

Papa Francesco ha insistito sulla necessità di affrontare la verità, condannando qualsiasi tentativo di occultare tali peccati, poiché i crimini devono essere pubblicamente denunciati. Egli ha auspicato un impegno concreto nella lotta contro gli abusi, e ha affermato che ogni tipo di abuso distrugge la dignità della persona. Con queste parole, il Papa invita tutti, all’interno della Chiesa e oltre, a un’azione decisiva e coraggiosa.